Ponad miliard dolarów można wygrać już w najbliższy wtorek w amerykańskiej loterii Mega Millions. W sobotnim losowaniu nikt nie trafił szóstki za 940 mln.

Kupony loterii Mega Millions (zdj. arch.) / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Wtorkowa nagroda będzie, według agencji AP, trzecią co do wielkości w historii USA. 24 losowania nie przyniosły głównego zwycięzcy przez ponad dwa miesiące. Szansa na wygraną wynosi 1 na 302.6 mln.



1,1 mld dolarów otrzyma osoba, która zdecyduje się na wypłaty na raty w ciągu 29 lat. Zdobywcy nagród głównych zazwyczaj wybierają jednak opcję jednorazowej gotówki, która wyniesie tym razem ok. 568,7 mln dolarów.



Mega Millions osiągnęło ponownie właśnie granicę 1 mld dolarów. Jest szczególnie miłe zobaczyć, jak główna nagroda rosła przez święta i nowy rok - mówił dyrektor loterii z Ohio Pat McDonald.