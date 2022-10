​Ponad 400 osób wygrało w filipińskiej loterii Lotto, w której stawką było 236 mln peso (ok. 4 mln dolarów). Duża liczba zwycięzców zrodziła podejrzenia, że doszło do oszustwa, i skłoniła część deputowanych parlamentu do złożenia wniosku o dochodzenie w sprawie - podał CNN.