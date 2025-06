Europejski Nakaz Aresztowania i Czerwona Nota Interpolu za porwanie dziecka doprowadziły do zatrzymania obywatela Ukrainy przez straż graniczną.

Strażnicy graniczni z przejścia w Budomierzu zatrzymali Ukraińca poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu (zdjęcie ilustracyjne) / foto: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej /

W piątek, 16 czerwca, na przejściu granicznym w Budomierzu w woj. podkarpackim, strażnicy graniczni dokonali zatrzymania 40-letniego obywatela Ukrainy, poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu. Mężczyzna, który próbował wjechać do Polski z Ukrainy, był w zainteresowaniu organów ścigania w Danii za porwanie dziecka i pozbawienie go wolności.

Szczegóły zatrzymania

Podczas rutynowej kontroli podróżnych wjeżdżających do Polski funkcjonariusze straży granicznej natrafili na 40-latka, którego dane szybko wywołały alarm w systemach poszukiwań. Dzięki współpracy międzynarodowej i dostępowi do baz danych, takich jak te prowadzone przez Interpol, możliwe było natychmiastowe zidentyfikowanie mężczyzny jako osoby poszukiwanej przez duński wymiar sprawiedliwości. Co istotne, mężczyzna nie stawiał oporu podczas zatrzymania, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie całej procedury.

Dalsze postępowanie

Decyzją sądu Ukrainiec został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. W tym czasie będzie prowadzone postępowanie ekstradycyjne, które zadecyduje o dalszym losie zatrzymanego.

Od początku 2025 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali już blisko 90 zatrzymań osób poszukiwanych zarówno przez polskie, jak i zagraniczne organy ścigania.