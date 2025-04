Gang sutenerów, zarabiający miliony na usługach seksualnych i handlu ludźmi, rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 18 osób - informuje Krzysztof Zasada, reporter RMF FM. Kobietom zmuszanym do prostytucji podawano kokainę. Gang działał w największych miastach Polski.

Członkowie gangu to przede wszystkim Ukraińcy: z 18 zatrzymanych osób, 15 jest obywatelami Ukrainy. Wykorzystywali głównie swoje rodaczki, często będące w trudnej sytuacji życiowej. Werbowali je do świadczenia usług seksualnych. Jedną z kobiet zmuszono do tego podstępem, płacąc za nią pośrednikowi 50 tysięcy złotych. Zyski z jej pracy oszacowano na 120 tys. zł - przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski

Grupa działała od kwietnia 2023 roku. Swój proceder prowadziła w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Według ustaleń gang mógł zarobić na przestępczej działalności co najmniej milion złotych.

W tej chwili śledczy potwierdzili, że dla gangu pracować mogło kilkadziesiąt kobiet.

Wśród zatrzymanych są także osoby, które zajmowały się rekrutacją, fotografowaniem kobiet do ogłoszeń zamieszczanych w internecie, telefonistki aranżujące spotkania z klientami oraz kierowcy zapewniający transport kobiet do miejsca świadczenia usług seksualnych.

Ustalono też, że kobietom zmuszanym do prostytucji podawano kokainę.

Do pierwszych zatrzymań doszło w maju 2024 roku. Wówczas funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 12 osób - 10 obywateli Ukrainy i 2 Polaków - powiedział rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski. Akcję przeprowadzono równolegle w kilku miastach, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Karpaczu. Trzy osoby usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą - przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Kolejna akcja odbyła się w marcu 2025 roku - tym razem na terenie Wrocławia. Zatrzymano 6 kolejnych osób (5 obywateli Ukrainy i 1 Polaka).

Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w grupie przestępczej, handlu ludźmi oraz prania pieniędzy. W czasie przeszukań zabezpieczono m.in. kilkadziesiąt telefonów służących do kontaktu z klientami.

Grozi im kara 15 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa.