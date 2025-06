Polska i Wielka Brytania wspólnie upamiętniły w środę postać generała Stanisława Sosabowskiego. Uważany przez większość historyków za jednego z najlepszych polskich dowódców w czasie II wojny światowej Sosabowski został przez swojego brytyjskiego przełożonego, gen. Fredericka Browninga, obarczony odpowiedzialnością za niepowodzenie Operacji Market Garden i pozbawiony dowództwa nad 1. Samodzielną Brygadą Spadochronową. "Przywracamy dzisiaj dobre imię naszemu bohaterowi" - powiedział w środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na uroczystości rehabilitacji i uhonorowania gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego oraz 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Generał Stanisław Sosabowski - jeden z polskich dowódców walczących u boku Aliantów w czasie II wojny światowej został zrehabilitowany.

Na wojskowym ciążyły fałszywe oskarżenia dot. jego decyzji w Operacji Market Garden - przeprowadzonej we wrześniu 1944 r. na terenie Holandii.

Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister obrony Wielkiej Brytanii Vernon Coaker wzięli w środę udział w Warszawie w uroczystości uhonorowania gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego oraz 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej przez rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Naród, który nie pamięta o swoich bohaterach, nie zasługuje na nich. Naród, który walczy o dobrą pamięć swoich bohaterów, ma przed sobą wielką przyszłość. Polska pamięta, Polska zawsze będzie dbać o tych, którzy przynieśli jej wolność. Polska zawsze będzie dążyć do prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, do podstawowych zasad zawartych w preambule naszej konstytucji do zasad, w które po prostu wierzymy - mówił szef MON.

Jak wskazał, brytyjski rząd postanowił - we współpracy z naszym rządem, po rozmowie obu premierów kilka miesięcy temu - że najwyższy czas dokończyć sprawę niezamkniętą rehabilitacji generała Stanisława Sosabowskiego. Przywracamy dzisiaj dobre imię naszemu bohaterowi. Generał Stanisław Sosabowski zostaje zrehabilitowany, nie tylko przez decyzję państwa polskiego, ale przez uhonorowanie przez naszych sojuszników z Wielkiej Brytanii - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Od generała do magazyniera

Generał Stanisław Sosabowski w 1943 r. / UtCon Collection / Alamy Stock Photo / PAP

Gen. Stanisław Sosabowski był jednym z najwybitniejszych dowódców polskich podczas II wojny światowej. W 1939 r. przedostał się do Francji, a później do Wielkiej Brytanii, gdzie uformował 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową, której celem było wsparcie walki w okupowanej Polsce. Brygada użyta została przez aliantów w słynnej operacji Market Garden.

Jej celem było szybkie przełamanie niemieckiej linii obrony i otwarcie drogi do serca Niemiec, co miało przyspieszyć zakończenie wojny.

Zdaniem historyków, Sosabowski stał się kozłem ofiarnym, a główną odpowiedzialność za fiasko Market Garden ponosił sam dowodzący gen. Frederick Browning. O tym, że postawę polskiego generała w nieudanym alianckim desancie w okolicy Arnhem inni zwierzchnicy ocenili wysoko, może świadczyć fakt wręczenia mu zaraz po tej bitwie Krzyża Walecznych. Browningowi jednak się naraził, bo w krytycznym momencie zaprotestował przeciwko wysłaniu swoich żołnierzy do przeprawy przez Ren.

Po wojnie Sosabowski został w Anglii. Od grudnia 1949 r. pracował jako magazynier w fabryce urządzeń elektrycznych i motorów Diesla.

Nigdy się nie uskarżał i we wspomnieniach zaznaczał, że "więcej zaszkodzili mu Polacy niż Anglicy". Rehabilitacji i uhonorowania nie doczekał. Zmarł 58 lat temu, w 1967 r., zaś w 1969 r. jego szczątki zostały przewiezione do Polski i złożone na Powązkach. W tym pochówku pomogły starania jego dawnych podkomendnych.