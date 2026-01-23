Niespokojny poranek w Jaśle (Podkarpackie). Na ul. 17 Stycznia doszło do zdarzenia z udziałem dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Jeden z pojazdów uderzył z budynek.

Wypadek w Jaśle / Podkarpacka Policja /

Na ul. 17 Stycznia w Jaśle doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch ciężarówek i samochodu osobowego.

Ciężarówka marki Man podczas wyprzedzania na skrzyżowaniu uderzyła w Opla, a następnie wypadła z drogi i uderzyła w budynek.

61-letnia kobieta została ranna i trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło w piątek ok. godziny 7 na ul. 17 Stycznia w Jaśle.

Według wstępnych ustaleń policjantów obywatel Rumunii kierujący pojazdem ciężarowym Man wyprzedzał na skrzyżowaniu ciężarowe Volvo, prowadzone przez obywatela Bułgarii.

Podczas wykonywania tego manewru, Man uderzył w osobowego opla, który znajdował się na drodze podporządkowanej, oczekując na możliwość włączenia się do ruchu.

Siła uderzenia była na tyle duża, że ciężarówka wypadła z drogi i uderzyła w pobliski budynek znajdujący się tuż za przejściem dla pieszych.

Ranna została 61-latka, która kierowała autem osobowym. Kobieta została przetransportowana do szpitala.

Samochód ciężarowy uderzył w budynek w Jaśle / Podkarpacka Policja

Ucierpiała kierująca samochodem osobowym / Podkarpacka Policja