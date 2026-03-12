Czteroodcinkowy serial dokumentalny poświęcony rodzinie Kwaśniewskich zostanie pokazany na początku 2027 roku. "Widzowie po raz pierwszy zyskają bezprecedensowy dostęp do historii życia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej oraz ich córki Aleksandry - trzy perspektywy, jedna rodzina, jedno małżeństwo i kraj w trakcie przemiany" - w ten sposób reklamuje swoją nową produkcję Amazon Prime Video. Twórcy zapowiadają, że połączą współczesne materiały z nigdy wcześniej niepokazywanymi prywatnymi nagraniami wideo z lat 90. i 2000.

Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy - fotos z filmu. / Amazon Prime Video /

Prime Video pracuje nad polskim serialem dokumentalnym o rodzinie Kwaśniewskich.

W produkcji wykorzystane zostaną nigdy wcześniej niepublikowane nagrania prywatne z lat 90. i 2000 oraz archiwa publiczne.

Premiera planowana jest na początku 2027 roku na platformie Prime Video.

Prime Video ogłosiło dzisiaj, że trwają prace nad nowym polskim serialem dokumentalnymi. Jego bohaterem zbiorowym będzie prezydencka rodzina: Aleksander Kwaśniewski, jego żona Jolanta oraz ich córka Aleksandra.

Nowy dokument jest produkowany przez Watchout Studio, producentami są Izabela Kiszka i Krzysztof Terej ("Bogowie", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Kulej. Dwie strony medalu"), a reżyserem jest Kuba Mikurda ("Solaris mon Amour", "Ucieczka na Srebrny Glob").

Dokument, który nie ma jeszcze tytułu, zadebiutuje na platformie Prime Video już na początku 2027 roku.

Trzy perspektywy, intymne historie

Twórcy podkreślają, że opowiedziany z trzech różnych osobistych perspektyw serial ujawni intymne historie ukryte za publicznym wizerunkiem oraz pokaże, jak rodzina Kwaśniewskich próbuje prowadzić zwyczajne życie.

Producenci serialu zapowiadają, że połączą współczesne materiały z nigdy wcześniej niepokazywanymi prywatnymi nagraniami wideo z lat 90. i 2000, a także ze starannie wyselekcjonowanymi archiwami publicznymi.

Dokument ma umożliwić wgląd w prywatny świat Kwaśniewskich: "małżeństwo wystawione na próbę i ocenę opinii publicznej, dorastającą w pałacu prezydenckim córkę, która poszukuje normalności oraz rodzinę próbującą wieść zwyczajne życie w niezwykłych czasach" - czytamy komunikacie prasowym.

Producenci udostępnili zwiastun filmu.

Rodzina w polityce

Będzie to dokument opowiadający o rodzinie w polityce - a nie dokument polityczny - mówi Tushar Jindal, Head of Content Acquisition EUX Prime Video. Ma to być "bardzo ludzka historia o tym, co oznacza życie rodzinne pod presją, na tle przemian historycznych i władzy".

Będzie to intymna, emocjonalna i zaskakująco bliska dla wielu z nas historia - dodaje Jindal.

Serial przedstawi najważniejsze okresy w życiu Kwaśniewskich - począwszy od lat poprzedzających prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego (1989-1995), przez jego pierwszą i drugą kadencję (1995-2000, 2000-2005), aż po życie rodzinne po zakończeniu urzędowania.