​Do sądu w Leżajsku (woj. podkarpackie) trafił akt oskarżenia wobec 21-letniego Kacpra M. Mężczyzna odpowie za zabicie psa należącego do jego sąsiada oraz znęcanie się nad drugim psem tego samego właściciela. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Pies rasy Jack Russell terier (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Jak poinformował w środę prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, której podlega leżajska prokuratura rejonowa, Kacper M. został oskarżony o to, że 18 września 2025 r. w Leżajsku złapał za sierść na grzbiecie psa rasy Jack Russell terier o imieniu Coco i rzucił nim o chodnik.

W wyniku tego zdarzenia zwierzę doznało złamania kręgosłupa pomiędzy pierwszym a drugim kręgiem szyjnym, co spowodowało zerwanie rdzenia kręgowego i zgon - przekazał prok. Ciechanowski.

Kacper M. odpowie za znęcanie się nad zwierzętami sąsiada

Ponadto Kacper M. odpowie też za znęcanie się nad drugim psem tej samej rasy, o imieniu Goldi, poprzez kopnięcie go w podbrzusze, czym spowodował u zwierzęcia ból oraz kilkudniową dysfunkcję. Oba psy należały do Wojciecha W., sąsiada oskarżonego z tego samego osiedla.

21-latek złożył zeznania

Prokurator dodał, że Kacper M., przesłuchany w charakterze podejrzanego, częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Wskazał w nich, że jednego psa kopnął, natomiast drugiego odrzucił. Jednocześnie podał, że jego zachowanie było motywowane chęcią obrony własnego psa, który - według jego relacji - miał zostać zaatakowany przez psy pokrzywdzonego, a on sam nie miał zamiaru zrobić im krzywdy - przekazał prok. Ciechanowski.

Kacper M. nie był dotychczas karany. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.