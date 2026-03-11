Do sądu w Leżajsku (woj. podkarpackie) trafił akt oskarżenia wobec 21-letniego Kacpra M. Mężczyzna odpowie za zabicie psa należącego do jego sąsiada oraz znęcanie się nad drugim psem tego samego właściciela. Grozi mu do trzech lat więzienia.
Jak poinformował w środę prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, której podlega leżajska prokuratura rejonowa, Kacper M. został oskarżony o to, że 18 września 2025 r. w Leżajsku złapał za sierść na grzbiecie psa rasy Jack Russell terier o imieniu Coco i rzucił nim o chodnik.
W wyniku tego zdarzenia zwierzę doznało złamania kręgosłupa pomiędzy pierwszym a drugim kręgiem szyjnym, co spowodowało zerwanie rdzenia kręgowego i zgon - przekazał prok. Ciechanowski.
Ponadto Kacper M. odpowie też za znęcanie się nad drugim psem tej samej rasy, o imieniu Goldi, poprzez kopnięcie go w podbrzusze, czym spowodował u zwierzęcia ból oraz kilkudniową dysfunkcję. Oba psy należały do Wojciecha W., sąsiada oskarżonego z tego samego osiedla.
Prokurator dodał, że Kacper M., przesłuchany w charakterze podejrzanego, częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
Wskazał w nich, że jednego psa kopnął, natomiast drugiego odrzucił. Jednocześnie podał, że jego zachowanie było motywowane chęcią obrony własnego psa, który - według jego relacji - miał zostać zaatakowany przez psy pokrzywdzonego, a on sam nie miał zamiaru zrobić im krzywdy - przekazał prok. Ciechanowski.
Kacper M. nie był dotychczas karany. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.