Uzbrojony napastnik wjechał samochodem w synagogę Temple Israel w West Bloomfield, miejscowości znajdującej się kilkadziesiąt kilometrów od Detroit w stanie Michigan. Podejrzany nie żyje - został zastrzelony przez służby. W jego pojeździe znaleziono duże ilości materiałów wybuchowych.

Akcja policji w West Bloomfield w stanie Michigan; uzbrojony napastnik wjechał samochodem w budynek synagogi (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Uzbrojony napastnik wjechał samochodem w synagogę w stanie Michigan.

Został zastrzelony przez ochronę świątyni.

W jego pojeździe znaleziono duże ilości materiałów wybuchowych.

W czwartkowe popołudnie policja została wezwana do miejscowości West Bloomfield w amerykańskim stanie Michigan, gdzie - według pierwotnych doniesień - uzbrojony napastnik wjechał w synagogę Temple Israel.

CNN pisze, że podejrzany miał przy osobie karabin. Po tym, jak uderzył pojazdem w budynek świątyni, ochrona otworzyła do niego ogień, zabijając go. Doniesienia te potwierdził w rozmowie z reporterami szeryf hrabstwa Oakland Michael Bouchard.

Według organów ścigania, których wstępne ustalenia przytacza CNN, w tylnej części samochodu znajdowały się duże ilości materiałów wybuchowych. Wygląda więc na to, że napastnik chciał urządzić masakrę w synagodze, ale został w porę zneutralizowany.

Co najważniejsze, napastnik to jedyna ofiara tego zdarzenia - nie ma informacji, by ktoś inny został poszkodowany.

Zbyt wcześnie, by mówić o motywach

Szeryf hrabstwa Oakland Michael Bouchard powiedział, że jest zbyt wcześnie, by mówić o motywach sprawcy. Zaznaczył jednak, że miejscowe władze w ostatnim czasie ostrzegały świątynie przed podwyższonym ryzykiem ataku, a zaatakowana synagoga była przygotowana.

CNN pisze, że służby ewakuowały okoliczne szkoły, a mieszkańcom poleciły pozostać w domach. Funkcjonariusze pojechali do innych lokalnych świątyń, by je zabezpieczyć. Wiadomo, że na miejscu zdarzenia są agenci Federalnego Biura Śledczego, czyli FBI.

Donald Trump już wie

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała CNN, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został poinformowany o incydencie w stanie Michigan.

Amerykańskie media informują, że w synagodze Temple Israel, uznawanej za największą świątynię judaizmu reformowanego w USA, funkcjonuje placówka edukacyjna - szkoła lub przedszkole (jest tutaj pewna rozbieżność w ustaleniach).

Sama miejscowość West Bloomfield znajduje się około 40 kilometrów na północny zachód od Detroit.