Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny, a próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim - ocenił lider PiS Jarosław Kaczyński decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program SAFE.

Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński / Marcin Obara / PAP

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program SAFE.

Decyzja głowy państwa wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Co o tym myślą np. politycy Prawa i Sprawiedliwości?

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE . Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział gospodarz Pałacu Prezydenckiego.

Na decyzję głowy państwa szybko zareagował premier Donald Tusk , pisząc na platformie X, że w piątek o godz. 9:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów zostanie zaprezentowana "odpowiedź polskiego rządu".

"Wolność, suwerenność, niezależność nie mają ceny"

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program SAFE, w tym ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Lider partii Jarosław Kaczyński ocenił, że jest to bardzo dobry ruch głowy państwa. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim" - napisał na platformie X.