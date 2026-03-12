Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny, a próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim - ocenił lider PiS Jarosław Kaczyński decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program SAFE.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział gospodarz Pałacu Prezydenckiego.
Na decyzję głowy państwa szybko zareagował premier Donald Tusk, pisząc na platformie X, że w piątek o godz. 9:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów zostanie zaprezentowana "odpowiedź polskiego rządu".
W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program SAFE, w tym ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Lider partii Jarosław Kaczyński ocenił, że jest to bardzo dobry ruch głowy państwa. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim" - napisał na platformie X.