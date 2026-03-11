"Jest gorszy od tego, co przypuszczałem, że może pan prezydent pokazać, zapowiedzi były bardziej buńczuczne niż efekt tego projektu" – tak o propozycji "SAFE 0 proc." mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej. "Ona (propozycja – red.) mówi o zysku NBP, który i tak zgodnie z ustawą już dzisiaj obowiązującą jest przekazywany do budżetu państwa" - wyjaśnił.

Wideo youtube

My wiemy, jak spożytkować zysk NBP, tylko tego zysku do tej pory nie było - przyznał szef MON. Jak zaznaczył, ustawa nie opisuje, skąd NBP ma pozyskać pieniądze.

Wczoraj Karol Nawrocki spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie "SAFE 0 proc.". Minister przyznał, że przekonywał jednak prezydenta do podpisania europejskiej ustawy. Mamy SAFE, jest gotowy panie prezydencie, proszę podpisać. 200 miliardów bez VAT-u, czyli jeszcze jedna czwarta więcej zakupów możliwa za tę samą kwotę - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

