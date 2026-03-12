"Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota" - napisał na platformie X Donald Tusk, komentując orędzie Karola Nawrockiego, w którym poinformował, że zawetuje ustawę wprowadzającą unijny program SAFE. Premier zapowiedział na jutro "odpowiedź polskiego rządu".

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że zawetuje ustawę wprowadzającą unijny program SAFE. Poinformował o tym w orędziu o godzinie 20:00. Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - powiedział gospodarz Pałacu Prezydenckiego.

Na odpowiedź premiera nie trzeba było długo czekać - Donald Tusk poinformował, że jutro pojawi się "odpowiedź polskiego rządu" na weto prezydenta do ustawy wprowadzającej unijny program SAFE.

"Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów" - napisał szef rządu.

Program SAFE i prezydencka alternatywa

W ostatnich tygodniach kwestia finansowania rozwoju Sił Zbrojnych RP stała się jednym z głównych tematów debaty publicznej. Zarówno rząd, jak i prezydent podkreślają konieczność zwiększenia nakładów na obronność, jednak proponują odmienne mechanizmy pozyskania środków.

Rząd premiera Donalda Tuska forsuje przystąpienie Polski do unijnego programu SAFE - do kraju może trafić nawet 43,7 mld euro (ok. 200 mld zł), z czego 89 proc. miałoby wesprzeć polskie firmy zbrojeniowe.

Prezydent Karol Nawrocki proponuje natomiast "polskie SAFE 0 proc." - finansowanie modernizacji armii z pomocą NBP, bez odsetek, i - jak zapewnia prezes NBP Adam Glapiński - bez uszczuplania rezerw banku centralnego.