"Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota" - napisał na platformie X Donald Tusk, komentując orędzie Karola Nawrockiego, w którym poinformował, że zawetuje ustawę wprowadzającą unijny program SAFE. Premier zapowiedział na jutro "odpowiedź polskiego rządu".

Donald Tusk / Piotr Nowak / PAP

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że zawetuje ustawę wprowadzającą unijny program SAFE . Poinformował o tym w orędziu o godzinie 20:00. Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - powiedział gospodarz Pałacu Prezydenckiego.

Na odpowiedź premiera nie trzeba było długo czekać - Donald Tusk poinformował, że jutro pojawi się "odpowiedź polskiego rządu" na weto prezydenta do ustawy wprowadzającej unijny program SAFE.

"Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów" - napisał szef rządu.