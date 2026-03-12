Komitet Ministrów Rady Europy poinformował, że liczba legalnych aborcji w Polsce wzrosła dwukrotnie w 2024 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. W opublikowanym raporcie podkreślono brak skarg dotyczących odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia, ale wyrażono zaniepokojenie brakiem przewodnika dla kobiet w ciąży.

Wzrost liczby legalnych aborcji w Polsce / Shutterstock

Według danych przedstawionych przez Komitet Ministrów Rady Europy, w 2024 roku w Polsce przeprowadzono 890 legalnych aborcji, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu z 425 zabiegami wykonanymi w 2023 roku. Wzrost ten przypisuje się m.in. rozpowszechnieniu wytycznych dla szpitali dotyczących obowiązujących przepisów.

Komitet zauważył, że w ostatnim czasie nie wpłynęły skargi dotyczące odmowy wykonania aborcji ze względu na klauzulę sumienia. Jest to istotna zmiana w kontekście wcześniejszych lat, kiedy to klauzula sumienia była często przyczyną odmowy przeprowadzenia zabiegu.

Mimo pozytywnych zmian, Komitet Ministrów wyraził zaniepokojenie brakiem łatwo dostępnego przewodnika dla kobiet w ciąży, który wyjaśniałby, jak uzyskać dostęp do legalnej aborcji. Wezwano polskie władze do szybkiego przygotowania i rozpowszechnienia takiego dokumentu.

Komitet zaapelował również o podjęcie nowych działań w celu złagodzenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który ograniczył dostępność aborcji z powodu wady płodu. Władze zostały wezwane do zachęcania kobiet do składania skarg w przypadku odmowy przerwania ciąży i do wskazywania ewentualnych nieprawidłowości.

Statystyki aborcji w Polsce

W pierwszej połowie 2025 roku przeprowadzono w Polsce 411 legalnych aborcji. W całym 2024 r. było ich 890 (NFZ kwalifikuje je jako indukcję poronienia).

W całym 2023 r. w szpitalach wykonano 425 zabiegów przerwania ciąży (423 z powodu zagrożenia życia lub zdrowia kobiety i dwa w przypadkach, kiedy ciąża była wynikiem czynu zabronionego). Dla porównania, w 2022 roku wykonano 161 zabiegów, wszystkie z powodu zagrożenia życia lub zdrowia osoby w ciąży. W 2021 roku liczba ta wyniosła 107, a w 2020 roku - 1078.



