Sześć osób w wieku od 12 do 15 lat odpowie za pobicie 16-latka w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Do ataku doszło w Parku Zimnej Wody.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Policja informuje, że chłopiec miał spotkać się w Parku Zimnej Wody ze znajomą. Został tam zaatakowany przez grupę nastoletnich napastników, którzy najpierw zepchnęli go z roweru, a potem bili i kopali.

Pierwszą osobę - 13-latka - zatrzymano już w dniu zgłoszenia sprawy na policję. Chłopak trafił do izby dziecka. Funkcjonariusze ustalili, że jedna z dziewczyn obecnych w parku nagrywała pobicie 16-latka.

W sumie policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali w związku z tą sprawą sześć osób w wieku od 12 do 15 lat. Pięciu chłopców usłyszało zarzut usiłowania rozboju, a 13-letnia dziewczyna podżegania do pobicia.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został już przekazany do sądu rodzinnego i nieletnich, który podejmie dalsze decyzje - przekazała Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli.