Amerykanie będą współpracować z NATO w sprawie bezpieczeństwa Grenlandii - zapowiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump. Dodał, że planowane porozumienie dotyczące wyspy nie będzie miało ram czasowych, lecz będzie "na zawsze". Jak stwierdził, umowa ma przewidywać zainstalowanie na wyspie "części" systemu Złota Kopuła.

Sekretarz obrony (obecnie wojny) Pete Hegseth podczas prezentacji planów Złotej Kopuły w maju 2025 roku / Pool/ABACA/Abaca/East News / East News

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział umieszczenie na Grenlandii części systemu Złota Kopuła.

Złota Kopuła to nowy projekt tarczy antyrakietowej, obejmujący m.in. pociski przechwytujące w przestrzeni kosmicznej.

To jest dużo lepsze dla nas i dla Europy, by ten kawałek lodu był przykryty Złotą Kopułą - tak o zainstalowaniu części systemu na Grenlandii mówił w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump.

Wcześniej prezydent USA powiedział, że umowa dotycząca Grenlandii ma przewidywać zainstalowanie "części" systemu Złota Kopuła. To projekt nowej tarczy antyrakietowej, który zakłada m.in. umieszczenie w kosmosie pocisków przechwytujących.

Trump zapowiedział w czwartek, że Amerykanie będą współpracować z NATO w sprawie bezpieczeństwa Grenlandii, a planowane porozumienie będzie "na zawsze".

"Będzie dobrze"

Możemy robić, co chcemy, możemy (zajmować się sprawami) wojskowymi, to jest negocjowane i zobaczymy, co się wydarzy, ale myślę, że będzie dobrze - powiedział Trump dziennikarzom podczas lotu powrotnego do USA z Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Będziemy pracować wszyscy razem i NATO będzie też w to zaangażowane. Niektóre części będziemy robić wspólnie z NATO i tak właśnie powinno być - dodał.

Pytany, czy Dania zgadza się z tą koncepcją, odparł, że wydaje mu się, iż wszystkim się to podoba i że udzieli informacji w tej sprawie za ok. dwa tygodnie.

Musimy mieć dużą wolność. Musimy mieć możliwość robienia dokładnie tego, co chcemy - dodał.

"To dosyć niezawodne"

Donald Trump oświadczył w środę, że ustalił z NATO ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii. Potwierdził to sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte. Trump mówił, że umowa ramowa obejmuje również dostęp do występujących na Grenlandii złóż metali ziem rzadkich.

Trump argumentował wcześniej w rozmowach z mediami, że dzięki Grenlandii Złota Kopuła byłaby skuteczniejsza. W czwartek przekazał w rozmowie z telewizją Fox News, że element systemu ma być zainstalowany na tej wyspie. I to jest bardzo ważna część, bo wszystko przelatuje nad Grenlandią, jeśli źli ludzie zaczną strzelać, będzie lecieć nad Grenlandią. (...) Więc zestrzeliwujemy to. To dosyć niezawodne - tłumaczył.

Również w środę serwis Axios podał, że ramy porozumienia dotyczącego Grenlandii, ogłoszone przez Trumpa, obejmują sformułowania w sprawie ulokowania części amerykańskiego projektu obronnego na Grenlandii.

Dwudniowa narada szefów sztabów państw NATO

W środę i w czwartek w Brukseli odbyła się narada szefów sztabów państw NATO.



Po spotkaniu Naczelny Dowódca NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich Grynkewich i przewodniczący Komitetu Wojskowego, admirał Giuseppe Cavo Dragone poinformowali media, że nie otrzymali jeszcze żadnych wskazówek dotyczących umowy ramowej zawartej między USA a Danią w sprawie Grenlandii, ale są gotowi rozpocząć planowanie, gdy tylko je otrzymają.



Jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie - powiedział admirał Dragone. Wciąż czekamy na wskazówki, a potem zaczniemy działać, czyli szykować plany wojskowe - dodał.



Nieustannie staramy się wzmacniać naszą pozycję i szukać sposobów, w jakie państwa mogą wzmocnić naszą pozycję w Arktyce - podkreślił Grynkewich.



Czy jest Złota Kopuła?

Złota Kopuła to ogłoszony przez Trumpa w maju ubiegłego roku projekt nowej tarczy antyrakietowej. Trump zapowiedział, że jego administracja "oficjalnie wybrała architekturę najnowocześniejszego systemu, który będzie wdrażał technologie nowej generacji na lądzie, morzu i w przestrzeni kosmicznej, w tym czujniki i pociski przechwytujące w przestrzeni kosmicznej". Prezydent zapowiedział wówczas, że system zostanie ukończony do końca jego kadencji i ma mieć niemal 100-procentową skuteczność.



Wedle zapowiedzi Trumpa Złota Kopuła miałaby być zdolna do zestrzeliwania wrogich rakiet z kosmosu i miałaby chronić przed wszelkimi typami rakiet, w tym pociskami hipersonicznymi. Zapowiadano, że tarcza ma być wielowarstwowa, oparta na otwartej architekturze, zintegrowana z istniejącymi systemami i zbudowana przez wiele koncernów, które jeszcze jednak nie zostały wybrane. System, obejmujący wiele różnych programów, ma być budowany m.in. na Florydzie, w Georgii, Indianie i na Alasce.

"Gwiezdne wojny" reaktywacja?

Według szacunków Biura Budżetowego Kongresu (CBO) koszt samych elementów, które mają się znaleźć w kosmosie, szacowany jest na 542 mld dolarów. Koncepcja Złotej Kopuły została częściowo zainspirowana izraelskim systemem obrony - Żelazną Kopułą.



Złota Kopuła ma być rozwinięciem projektu zainicjowanego przez Ronalda Reagana i nazwanego przez dziennikarzy programem "Gwiezdnych wojen", który upadł ze względu na brak odpowiednich technologii.

Plany dotyczące Złotej Kopuły a rzeczywistość

Serwis CBS News napisał w czwartek, że plany budowy tarczy są dalekie od urzeczywistnienia, a ich realizacja będzie słono kosztować. Koszty z pewnością zniechęcają - powiedział CBS emerytowany generał Frank McKenzie, były dowódca Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych.



Ale z drugiej strony, zdolność obrony Stanów Zjednoczonych przed atakiem nuklearnym, niekoniecznie zmasowanym atakiem ze strony Rosji, ale atakiem ze strony Korei Północnej, Iranu, potencjalnym atakiem ze strony kraju takiego jak Pakistan, który pracuje nad rozwojem międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Uważam, że wszystko to jest wykonalne i z pewnością warte kosztów, jakie byłyby konieczne, aby system działał - dodał.



Projekt skrytykowały Chiny, oceniając, że jego wdrożenie może doprowadzić do zwiększenia ryzyka militaryzacji kosmosu i napędzić wyścig zbrojeń.