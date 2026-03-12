Irańska państwowa agencja Fars zdementowała doniesienia o śmierci Mansure Chodżaste, żony zabitego w ataku izraelsko-amerykańskim najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego.
- Irańska agencja Fars potwierdziła, że Mansure Chodżaste żyje, mimo wcześniejszych doniesień o jej śmierci.
- Wcześniejsze informacje sugerowały, że Chodżaste zginęła w ataku na kompleks Chameneiego w Teheranie.
- Nowy najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, nie wspomniał o śmierci matki w swoim pierwszym oświadczeniu.
W ostatnich dniach irańskie i światowe media obiegła informacja o śmierci Mansure Chodżaste, żony ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w wyniku ataku na kompleks mieszkalno-biurowy w centrum Teheranu. Według początkowych doniesień Chodżaste miała zostać ciężko ranna podczas bombardowania, a następnie umrzeć 2 marca w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.