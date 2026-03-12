Niejasności wokół sprawców ataku - czy były to siły izraelskie, czy amerykańskie - dodatkowo podsycały atmosferę niepewności.

Milczenie nowego przywódcy

W czwartek irańska państwowa agencja Fars oficjalnie zdementowała wcześniejsze doniesienia, podając, że Mansure Chodżaste żyje. Oświadczenie to pojawiło się tuż po pierwszym publicznym wystąpieniu nowego najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, który nie odniósł się do kwestii śmierci swojej matki.

Tajemnicza postać w cieniu władzy

Mansure Chodżaste przez całe życie pozostawała jedną z najbardziej tajemniczych osób wśród irańskich elit politycznych. Informacji na jej temat było niezwykle mało, a irańskie media miały trudności nawet ze znalezieniem jej wiarygodnego zdjęcia, gdy pojawiły się doniesienia o jej śmierci. Jej rola w życiu publicznym Iranu ograniczała się do funkcji żony najwyższego przywódcy, a szczegóły dotyczące jej życia prywatnego i działalności były skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną.

W ataku na kompleks Chameneiego miały zginąć także inne osoby z najbliższej rodziny ajatollaha. Według niepotwierdzonych informacji zabita została jedna z córek, Hoda, oraz synowa - żona Modżtaby Chameneiego. Jednak do tej pory nie pojawiły się oficjalne komunikaty potwierdzające te doniesienia.