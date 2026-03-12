Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Adam Bodnar. Byłego ministra sprawiedliwości zapytamy m.in. o to, jak ocenia kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których zgłosiła większość parlamentarna.
Co, jeśli prezydent Karol Nawrocki odmówi ślubowania sędziom? Czy koalicja rządząca ma na taki wypadek plan B? Dlaczego dopiero teraz rządzący chcą uzupełnić wakaty w Trybunale Konstytucyjnym?
Dlaczego czas oczekiwania na wyrok w polskich sądach znowu się wydłużył? Na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie okręgowym czekało się w 2025 r. średnio 12 miesięcy, czyli o miesiąc więcej niż w 2024 r.
Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie handlu ludźmi w polskim wątku tzw. afery Jeffreya Epsteina. Czy nasze służby mają narzędzia, aby egzekwować prawo?
