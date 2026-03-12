Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Adam Bodnar. Byłego ministra sprawiedliwości zapytamy m.in. o to, jak ocenia kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których zgłosiła większość parlamentarna.

Adam Bodnar / Marcin Suchmiel / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Co, jeśli prezydent Karol Nawrocki odmówi ślubowania sędziom? Czy koalicja rządząca ma na taki wypadek plan B? Dlaczego dopiero teraz rządzący chcą uzupełnić wakaty w Trybunale Konstytucyjnym?

Dlaczego czas oczekiwania na wyrok w polskich sądach znowu się wydłużył? Na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie okręgowym czekało się w 2025 r. średnio 12 miesięcy, czyli o miesiąc więcej niż w 2024 r.

Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie handlu ludźmi w polskim wątku tzw. afery Jeffreya Epsteina. Czy nasze służby mają narzędzia, aby egzekwować prawo?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

