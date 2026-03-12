W najnowszym sondażu Opinia24 większość badanych (53 proc.) uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o SAFE. Przeciwko jest co czwarty ankietowany. Aż 22 proc. nie potrafiło jednoznacznie wskazać.

  • Nowy sondaż Opinia24 pokazuje, że 53 proc. Polaków chce, aby prezydent podpisał ustawę wdrażającą unijny program SAFE.
  • 25 proc. ankietowanych jest przeciw.
  • Wcześniejsze badanie CBOS potwierdza podobny poziom poparcia dla udziału Polski w programie SAFE.
  • Chcesz być na bieżąco? Wejdź na rmf24.pl.

Sondaż został przeprowadzony dla "Faktów" TVN i TVN24. W badaniu pracowni Opinia24 ankietowani zostali zapytani, czy prezydent powinien podpisać ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

Program SAFE - wyniki sondażu

Za podpisem prezydenta pod ustawą opowiedziało się 53 proc. badanych (32 proc. uznało, że Karol Nawrocki "zdecydowanie powinien" ją podpisać, a opcję "raczej powinien" wybrało 21 proc. ankietowanych).

Odpowiedź "nie powinien" wybrało 25 proc. badanych (z czego "raczej nie powinien" - 8 proc., a "zdecydowanie nie powinien"- 17 proc.). Opcję "trudno powiedzieć" wskazało 22 proc. ankietowanych.

Prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE do 20 marca.

Badanie zostało wykonane 11-12 marca 2026 techniką CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Zobacz również:

"Spór, który nawet jak na polskie warunki, nie ma precedensu". Zachodnie media o SAFE

Sondaż CBOS

W niedawnym sondażu CBOS (wyniki opublikowano 2 marca) pytanie brzmiało: "Czy popiera Pan/Pani udział Polski w unijnym programie SAFE, w ramach którego nasz kraj ma otrzymać niskoprocentową pożyczkę na zakup sprzętu wojskowego, w szczególności tego produkowanego w Europie".

29 proc. ankietowanych odparło, że "zdecydowanie popiera", a 23 proc. "raczej popiera" (łączne poparcie wyniosło 52 proc.).

24 proc. badanych było "zdecydowanie przeciw", a 11 proc. "raczej przeciw" (łącznie - 35 proc.).

Zobacz również:

Zero procent czy zero złotych? Oto co znalazło się w prezydenckim programie "SAFE 0 proc."

Na czym polega program SAFE?

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. 

Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie policji i straży granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.