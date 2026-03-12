W najnowszym sondażu Opinia24 większość badanych (53 proc.) uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o SAFE. Przeciwko jest co czwarty ankietowany. Aż 22 proc. nie potrafiło jednoznacznie wskazać.

Prezydent RP Karol Nawrocki. / Marcin Obara / PAP

Nowy sondaż Opinia24 pokazuje, że 53 proc. Polaków chce, aby prezydent podpisał ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

25 proc. ankietowanych jest przeciw.

Wcześniejsze badanie CBOS potwierdza podobny poziom poparcia dla udziału Polski w programie SAFE.

Sondaż został przeprowadzony dla "Faktów" TVN i TVN24. W badaniu pracowni Opinia24 ankietowani zostali zapytani, czy prezydent powinien podpisać ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

Program SAFE - wyniki sondażu

Za podpisem prezydenta pod ustawą opowiedziało się 53 proc. badanych (32 proc. uznało, że Karol Nawrocki "zdecydowanie powinien" ją podpisać, a opcję "raczej powinien" wybrało 21 proc. ankietowanych).

Odpowiedź "nie powinien" wybrało 25 proc. badanych (z czego "raczej nie powinien" - 8 proc., a "zdecydowanie nie powinien"- 17 proc.). Opcję "trudno powiedzieć" wskazało 22 proc. ankietowanych.

Prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE do 20 marca.

Badanie zostało wykonane 11-12 marca 2026 techniką CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Sondaż CBOS

W niedawnym sondażu CBOS (wyniki opublikowano 2 marca) pytanie brzmiało: "Czy popiera Pan/Pani udział Polski w unijnym programie SAFE, w ramach którego nasz kraj ma otrzymać niskoprocentową pożyczkę na zakup sprzętu wojskowego, w szczególności tego produkowanego w Europie".

29 proc. ankietowanych odparło, że "zdecydowanie popiera", a 23 proc. "raczej popiera" (łączne poparcie wyniosło 52 proc.).

24 proc. badanych było "zdecydowanie przeciw", a 11 proc. "raczej przeciw" (łącznie - 35 proc.).

Na czym polega program SAFE?

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność.

Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie policji i straży granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.