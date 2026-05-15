PKP Polskie Linie Kolejowe uruchomiły nowe Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Zawadzie (Lubelskie). Inwestycja o wartości ok. 130 mln zł jest finansowana z KPO - poinformowała w piątek spółka.

Uruchomiono nowe Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym

Nowe Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym (LCS) w Zawadzie jest położone na linii kolejowej nr 69 pomiędzy Zamościem a Szczebrzeszynem w woj. lubelskim.

"Z budynku LCS Zawada, od 13 maja, dyżurni ruchu na bieżąco nadzorują bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego na liniach: Zawada - Hrubieszów (lk 72), Zawada - Zamość Bortatycze (lk 83), Rejowiec - Zawada (lk 69)" - podała w komunikacie Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na monitorach komputerowych w Centrum wyświetlany jest m.in. ruch pociągów przejeżdżających przez stację Zawada. Zasięg działania nowego LCS sukcesywnie ma być zwiększany do 30 lipca br. Monitoringiem objęty będzie też ruch pociągów na stacjach: Zamość, Zamość Szopinek, Zamość Bortatycze, Jarosławiec, Miączyn, Werbkowice oraz Hrubieszów.

"Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów komputerowych, po zakończeniu wszystkich prac możliwe będzie kompleksowe sterowanie ruchem pociągów na trzech liniach kolejowych regionu z jednego miejsca" - podała Znajewska-Pawluk.

LCS Zawada obejmie również nadzór nad ośmioma przejazdami kolejowo-drogowymi. Na ekranach systemu sterowania będą widoczne zarówno pociągi, jak i samochody.

Dodatkowo na wybranych przejazdach zainstalowano nowoczesne urządzenia do samoczynnego zamykania rogatek. Funkcjonują one w obrębie stacji Zawada, w Zamościu (na ulicach: Błonie, Męczenników Rotundy, Okopowej, Partyzantów i Legionów), w Werbkowicach (ul. 3 Maja) oraz w Hrubieszowie (ul. Nowa).

Koszt tej inwestycji to ok. 130 mln zł, w całości pokrywa go dofinasowanie unijne z Krajowego Planu Odbudowy.

PKP PLK podkreśla, że LCS Zawada to istotny element modernizacji infrastruktury kolejowej w Lubelskiem, który ma zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność prowadzenia ruchu kolejowego w regionie. "Dzięki centralizacji sterowania dyżurni ruchu mogą szybciej reagować na ewentualne zdarzenia oraz skuteczniej koordynować prowadzenie ruchu" - dodała Znajewska-Pawluk.