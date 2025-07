Areszt dla 18-latka z Łańcuta, który zranił nożem nietrzeźwego mężczyznę. Poszkodowany zaczepił na jednym z osiedli grupę młodych ludzi. Był wśród nich 18-latek, który sięgnął po nóż.

/ KWP Rzeszów / Policja

Do zdarzenia doszło 10 lipca. Jak ustalili policjanci, mieszkający od pewnego czasu w Łańcucie 31-latek zaczepił grupę młodych osób: doszło do sprzeczki i szarpaniny. W jej trakcie 18-latek wyciągnął nóż i ugodził nietrzeźwego mężczyznę, który z raną brzucha trafił do szpitala. Przeszedł tam operację ratującą życie.

W chwili zdarzenia 18-latek był trzeźwy. Został zatrzymany. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łańcucie sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Młodemu mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat więzienia.