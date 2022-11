Samorząd Rzeszowa rozpoczął procedurę wyboru firmy, która opracuje projekt aquaparku. Inwestycja o wartości ok. 200 mln zł ma powstać na rzeszowskim osiedlu Staromieście. Obiekt ma się składać m.in. z części krytej oraz basenów zewnętrznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś rozpoczynamy kolejny etap działań, przybliżających nas do realizacji chyba najbardziej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji - budowy rzeszowskiego aquaparku – mówił na konferencji prasowej prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Obiekt ma powstać na rzeszowskim osiedlu Staromieście. Park wodny będzie składał się z części krytej, z basenów zewnętrznych, a także z dużego saunarium. Teraz zostanie wybrana firma, która opracuje projekt aquaparku.

Samorząd chce wybrać firmę w drodze dialogu konkurencyjnego. Jak tłumaczył wiceprezydent Rzeszowa Dariusz Urbanik, jest to formuła stosowana w szczególnych przypadkach, przy tworzeniu projektów bardzo złożonych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.

Procedura dialogu konkurencyjnego powinna zakończyć się latem przyszłego roku.

Działka, na której powstać ma aquapark znajduje się pomiędzy ulicami Warszawską i Welca. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 200 mln zł. Obiekt, który ma mieć ok. 14 tys. m kw. powierzchni, może powstać za blisko 5 lat.