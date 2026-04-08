Jest zgoda sądu na wydanie Niemcom poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Rafała S. Polak został zatrzymany w Nowym Żmigrodzie na Podkarpaciu. Niemiecka prokuratura zarzuca mu napaść seksualną - za ten czyn grozi mu w Niemczech nawet 15 lat więzienia.

Rafał S., obywatel Polski, jest podejrzany o napaść seksualną na terenie Niemiec.

Mężczyznę zatrzymano 9 marca 2026 roku w Nowym Żmigrodzie na Podkarpaciu.

Rafał S. był poszukiwany przez Republikę Federalną Niemiec Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym w dniu 16 grudnia 2025 roku przez Sąd Okręgowy w Krefeld za napaść seksualną (sekcja 177 I oraz V niemieckiego kodeksu karnego).

Za zarzucane mu przestępstwo grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności - poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk.

Z wnioskiem o przekazanie Niemcom poszukiwanego ENA Polaka do sądu wystąpił prokurator z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Sąd Okręgowy w Krośnie wyraził zgodę na przekazanie Rafała S. Niemcom na mocy ENA.

Zażalenie na tę decyzję złożył obrońca podejrzanego, ale Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy to postanowienie.