Śmiertelny wypadek na torach. Koło Dębicy w województwie podkarpackim pociąg potrącił jedną osobę.
Do tragicznego wypadku kolejowego doszło w piątek.
Pociąg Intercity jadący z Przemyśla do Poznania śmiertelnie potrącił człowieka w pobliżu stacji Dębica Wschodnia.
Ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach, utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
Komunikat w tej sprawie wydało PKP Intercity:
"W dniu 15.05.2026 roku w związku z wypadkiem z udziałem osoby postronnej na odcinku Ropczyce - Dębica został wstrzymany ruch pociągów.
Poniższe pociągi będą kursowały ze znacznym opóźnieniem:
- IC nr 3716/7 ,,FAŁAT" relacji Przemyśl Główny - Poznań Główny
- IC nr 3718/9 ,,MEHOFFER" relacji Przemyśl Główny - Zielona Góra Główna
- IC nr 3830/1 ,,ŚLĄZAK" relacji Przemyśl Główny - Szczecin Główny
- IC nr 7318/9 ,,MEHOFFER" relacji Zielona Góra Główna - Przemyśl Główny
- IC nr 7316/7 ,,FAŁAT" relacji Poznań Główny - Przemyśl Główny
- IC nr 8314/5 ,,MATEJKO" relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny
Podróżnym umożliwiono przejazd oraz uzgodniono honorowanie biletów w niżej wymienionych pociągach:
- R nr 46335 relacji Gliwice - Opole Główne na odcinku Strzelce Opolskie - Opole Główne
- IC nr 2602/3 ,,BOLKO" relacji Lublin Główny - Wrocław Główny na odcinku Opole Główne - Wrocław Główny
- EIC nr 6111/0 ,,VIADRINA" relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia na odcinku Wrocław Główny - Poznań Główny
- R nr 67939 relacji Wrocław Główny - Poznań Główny".