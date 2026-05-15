Śmiertelny wypadek na torach. Koło Dębicy w województwie podkarpackim pociąg potrącił jedną osobę.

Do tragicznego wypadku kolejowego doszło w piątek.

Pociąg Intercity jadący z Przemyśla do Poznania śmiertelnie potrącił człowieka w pobliżu stacji Dębica Wschodnia.

Ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach, utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

Komunikat w tej sprawie wydało PKP Intercity:

"W dniu 15.05.2026 roku w związku z wypadkiem z udziałem osoby postronnej na odcinku Ropczyce - Dębica został wstrzymany ruch pociągów.

Poniższe pociągi będą kursowały ze znacznym opóźnieniem:

IC nr 3716/7 ,,FAŁAT" relacji Przemyśl Główny - Poznań Główny

IC nr 3718/9 ,,MEHOFFER" relacji Przemyśl Główny - Zielona Góra Główna

IC nr 3830/1 ,,ŚLĄZAK" relacji Przemyśl Główny - Szczecin Główny

IC nr 7318/9 ,,MEHOFFER" relacji Zielona Góra Główna - Przemyśl Główny

IC nr 7316/7 ,,FAŁAT" relacji Poznań Główny - Przemyśl Główny

IC nr 8314/5 ,,MATEJKO" relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny

Podróżnym umożliwiono przejazd oraz uzgodniono honorowanie biletów w niżej wymienionych pociągach: