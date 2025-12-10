​Były prezydent Andrzej Duda niedawno otrzymał pierwszą transzę świadczenia emerytalnego. Kwota, którą ujawnił w mediach społecznościowych, wzbudziła szerokie zainteresowanie. W przyszłym roku Duda otrzyma jeszcze więcej. Z wyliczeń "Faktu" wynika, że były prezydent ze względu na waloryzację zyska około 600 zł brutto. Dla porównania najniższa emerytura w Polsce (obecnie 1 878,91 zł brutto) wzrośnie w 2026 roku o około 80 zł.

/ Shutterstock

Andrzej Duda otrzymał pierwszą "emeryturę prezydencką" w wysokości 9 349 zł.

Świadczenie to stanowi 75 proc. wynagrodzenia urzędującego prezydenta.

Emerytura prezydencka jest wypłacana dożywotnio, niezależnie od wieku.

Wypłata świadczenia realizowana jest przez Kancelarię Prezydenta RP, a nie przez ZUS czy KRUS.

W 2026 roku świadczenie ma wzrosnąć o ok. 600 zł w wyniku waloryzacji.

Pierwsza emerytura Andrzeja Dudy

Trzy miesiące po zakończeniu kadencji Andrzej Duda otrzymał swój pierwszy przelew w ramach tzw. "emerytury prezydenckiej". Były prezydent sam poinformował o tym fakcie w mediach społecznościowych, podając, że kwota świadczenia wyniosła 9 349 zł. Ta informacja wywołała lawinę komentarzy i pytań o szczegóły dotyczące uposażenia byłych głów państwa.

Emerytura prezydencka przysługuje każdemu byłemu prezydentowi, niezależnie od wieku, i jest wypłacana dożywotnio. Andrzej Duda, który zakończył urzędowanie w wieku 53 lat, zaczął pobierać świadczenie aż 12 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Jak wyliczana jest emerytura prezydencka?

Wysokość emerytury prezydenckiej to 75 proc. wynagrodzenia urzędującego prezydenta. Obecnie pensja głowy państwa wynosi 19,7 tys. zł brutto, co przekłada się na świadczenie emerytalne w wysokości ok. 14,8 tys. zł brutto. Jednak kwota netto, którą otrzymał Andrzej Duda, była niższa. Eksperci tłumaczą, że powodem może być wejście w drugi próg podatkowy, gdzie stawka podatku wynosi 32 proc., a nie 12 proc.

Warto podkreślić, że wypłatą emerytury prezydenckiej nie zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych ani Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie to wypłaca bezpośrednio Kancelaria Prezydenta RP.

Waloryzacja i przyszłe podwyżki

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 rok, waloryzacja świadczenia dla byłych prezydentów będzie równa podwyżkom dla całej sfery budżetowej i wyniesie 3 proc. Oznacza to, że emerytura prezydencka Andrzeja Dudy wzrośnie o około 600 zł brutto miesięcznie.

Dla porównania, waloryzacja emerytur i rent z systemu ubezpieczeń społecznych, planowana na marzec 2026 roku, wyniesie 4,88 proc. Najniższa emerytura w Polsce (obecnie 1 878,91 zł brutto) wzrośnie o około 80 zł miesięcznie. To pokazuje ogromną różnicę pomiędzy świadczeniami dla byłych prezydentów a przeciętnymi emeryturami Polaków.

Emerytura prezydencka a inne świadczenia

Obecnie czterech byłych prezydentów pobiera emeryturę prezydencką: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Każdy z nich ma prawo do dalszego zarobkowania, a ich świadczenie jest corocznie waloryzowane.

Warto zaznaczyć, że byli prezydenci nie otrzymują tzw. trzynastej i czternastej emerytury, które przysługują seniorom pobierającym świadczenia z ZUS.

Różnice pomiędzy emeryturą prezydencką a świadczeniami z ZUS są ogromne. Przeciętny polski emeryt może liczyć na kilkaset złotych podwyżki rocznie, podczas gdy byli prezydenci otrzymają nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Dodatkowo, emerytura prezydencka przysługuje bez względu na wiek i staż pracy.