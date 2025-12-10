"Już wiemy, że pan prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy" - poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Wołodymyr Zełenski przybędzie na spotkanie z Karolem Nawrockim. Jest potwierdzenie / Anita Walczewska/Eliot Blondet -Pool/SIPA/SIPA/East News / East News

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje przyjazd do Warszawy na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim.

Rozmowy mają dotyczyć m.in. bezpieczeństwa regionalnego, sytuacji na froncie, gospodarki oraz relacji polsko-ukraińskich.

Obie strony prowadzą aktywne rozmowy dyplomatyczne.

Trwa ustalanie dokładnej daty spotkania.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że w środę rozmawiał ze stroną ukraińską na temat planowanego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Jesteśmy w bieżącym kontakcie. Kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, ale wyjątkowo aktywne w tym kontekście - podkreślił minister podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Przydacz zaznaczył, że choć nie ustalono jeszcze konkretnej daty wizyty, prezydent Zełenski pozytywnie jednak odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy.

Tematy rozmów: Bezpieczeństwo, gospodarka, relacje dwustronne

Według szefa BPM, rozmowy obu prezydentów będą dotyczyć m.in. sytuacji bezpieczeństwa, architektury bezpieczeństwa regionalnego, sytuacji na froncie, kwestii gospodarczych oraz spraw dwustronnych, istotnych dla utrzymania dobrosąsiedzkich relacji między Warszawą a Kijowem.

Przydacz zwrócił uwagę, że jednym z elementów budowania solidarności polsko-ukraińskiej jest pozytywna reakcja na działania w sferze historycznej. Trwają prace nad agendą także w tej sprawie - dodał.

Minister Przydacz przyznał, że środowa rozmowa ze stroną ukraińską przyniosła "pewnego rodzaju krok naprzód", ale do ostatecznego porozumienia wciąż brakuje kilku ustaleń. W tym momencie czekamy na reakcję strony ukraińskiej na konkretne propozycje z naszej strony. W zależności od tego będziemy wspólnie decydować o dalszych krokach - wyjaśnił.

W środę rano Przydacz poinformował, że jeśli dojdzie do spotkania prezydentów, odbędzie się ono w Warszawie. Prezydent Nawrocki już w listopadzie zapewniał, że do rozmów z Zełenskim dojdzie "wcześniej czy później". Wskazywał, że wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce byłaby okazją do spotkania z ukraińską społecznością oraz do omówienia ważnych dla Polaków kwestii, w tym rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu.

W poniedziałek prezydent Zełenski poinformował, że zaprosił Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie, a sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Marcin Przydacz potwierdził, że data spotkania jest w trakcie ustalania.