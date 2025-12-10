Polskie Stronnictwo Ludowe nie zgadza się na rozwiązania zaproponowane przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. PSL uważa, że przygotowany projekt zmian w ustawie o PIP, przyznający inspektorom pracy uprawnienie do przekształcania umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę, łamie konstytucję i szkodzi gospodarce. Co zatem PSL proponuje w zamian? Czy partia rozważa w jakimkolwiek wariancie wprowadzenie podatku katastralnego? O to zapytamy Krzysztofa Paszyka, przewodniczącego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zapytamy też o niesprzyjające sondaże i rosnącą w siłę partię Brauna. Co się stanie z koalicją po wyborach? Po co kolejne skierowanie ustawy o kryptowalutach do prezydenta bez wprowadzenia żadnych zmian? Czy nie tracimy w ten sposób czasu? Czy dyskusja o rynku kryptowalut to dyskusja rzeczywiście merytoryczna, a może kolejna odsłona przepychanek na linii rząd - prezydent?

Czy potrzebna jest reforma KRUS? Rolnicy płacą za niską składkę zdrowotną? Czy system opieki zdrowotnej jest niewydolny? W jaki sposób go odciążyć? Czy proponowany przez Lewicę podatek zdrowotny to racjonalna oferta dla Polaków?

