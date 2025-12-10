Sophie Kinsella, autorka światowych bestsellerów i twórczyni kultowej serii powieści "Zakupoholiczka", zmarła w wieku 55 lat. Pisarka od dwóch lat zmagała się z agresywną postacią raka mózgu.

Sophie Kinsella, właściwie Madeleine Sophie Wickham, zmarła w wieku 55 lat po walce z glejakiem wielopostaciowym.

Jej książki sprzedały się w ponad 50 milionach egzemplarzy, zostały przetłumaczone na ponad 40 języków i wydane w ponad 60 krajach.

Była autorką kultowej serii powieści "Zakupoholiczka".

Glejak wielopostaciowy to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu.

Sophie Kinsella, jedna z najbardziej rozpoznawalnych autorek literatury kobiecej, odeszła w wieku 55 lat. Pisarka od 2022 roku walczyła z glejakiem wielopostaciowym - wyjątkowo agresywnym nowotworem mózgu. Informację o jej śmierci przekazała rodzina, podkreślając, że ostatnie dni Kinselli upłynęły w otoczeniu najbliższych, muzyki i świątecznej atmosfery.

Miliony czytelników na całym świecie

Kinsella zdobyła międzynarodową sławę dzięki serii "Zakupoholiczka", której główną bohaterką jest Becky Bloomwood - dziennikarka finansowa zmagająca się z uzależnieniem od zakupów. Książki z tej serii sprzedały się w ponad 50 milionach egzemplarzy, a pierwsze dwie części zostały zekranizowane w filmie "Wyznania zakupoholiczki" z Islą Fisher w roli głównej.

"Zdefiniowała na nowo i wyniosła komedię romantyczną na wyższy poziom, wypełniając swoje historie prawdziwymi problemami, łącząc w nich dowcip, głębię emocjonalną i wgląd w społeczeństwo" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez jej wieloletniego wydawcę Transworld.

Życie i kariera

Sophie Kinsella urodziła się w Londynie w 1969 roku. Studiowała muzykę, a następnie filozofię, politykę i ekonomię na Uniwersytecie Oksfordzkim. Swoją pierwszą powieść opublikowała jako Madeleine Wickham, pracując jednocześnie jako dziennikarka finansowa. Dopiero pod pseudonimem Sophie Kinsella osiągnęła światowy sukces.

Pisarka była znana z poczucia humoru, błyskotliwości i umiejętności tworzenia postaci, z którymi czytelnicy mogli się utożsamiać.

Glejak wielopostaciowy

Glejak wielopostaciowy, z którym zmagała się Kinsella, to jeden z najgroźniejszych nowotworów mózgu. Choroba rozwija się bardzo szybko, a jej objawy obejmują bóle głowy, zmiany osobowości, problemy z pamięcią i mową, a także napady padaczkowe.