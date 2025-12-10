​Ojciec Tadeusz Rydzyk został przesłuchany w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie jako świadek w śledztwie dotyczącym finansowania budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Sprawa dotyczy umów zawartych pomiędzy Fundacją "Lux Veritatis" a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy których przekazano prawie 219 mln zł dotacji. "142 podmioty są współprowadzone z ministerstwem kultury, a tylko (...) nas się czepiają i kłamią - stwierdził redemptorysta po przesłuchaniu.

/ Darek Delmanowicz / PAP

O. Tadeusz Rydzyk został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie finansowania Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Przesłuchanie odbyło się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie.

Przed budynkiem prokuratury zgromadziła się spora grupa sympatyków ojca Rydzyka.

Redemptorysta podziękował za wsparcie i modlitwę, podkreślając wagę dialogu i prawdy.

O. Rydzyk skrytykował działania mediów i odniósł się do obecnej sytuacji politycznej.

W środę 10 grudnia 2025 roku o. Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja i prezes Fundacji "Lux Veritatis", stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, gdzie został przesłuchany w charakterze świadka. Sprawa dotyczy finansowania budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II, które powstało w Toruniu.

Reakcja po przesłuchaniu

Przesłuchanie rozpoczęło się o godzinie 13:00 i trwało blisko trzy godziny. 142 podmioty są współprowadzone z ministerstwem kultury, a tylko (...) nas się czepiają i kłamią - stwierdził redemptorysta po przesłuchaniu. Nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, ale dodał, że "przesłuchanie było merytoryczne".

Na antenie Radia Maryja powiedział nieco więcej. Podziękował wszystkim, którzy go wspierali obecnością, ale też modlitwą. Wyraził wdzięczność za profesjonalizm i kulturę, z jaką przeprowadzono czynności procesowe.

Była pani prokurator oraz mecenasi z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystko przebiegało merytorycznie i kulturą - za to dziękujemy. Tego również życzę, aby tak rozwiązywać wszelkie niejasności. Należy rozmawiać, a w tym dialogu niech liczy się argument prawdy i dobra wspólnego. Tak trzeba się zachowywać. A nie argument siły czy przemocy - tego doświadczamy od samego początku za rządów premiera Donalda Tuska (...). Musimy mówić prawdę, z szacunkiem, a jeżeli są pytania, to rozmawiajmy. Rozmawiajmy merytorycznie i budujmy Polskę - mówił redemptorysta, cytowany na stronach internetowych Radia Maryja.

O. Tadeusz Rydzyk odniósł się także do medialnych doniesień na temat działalności Muzeum "Pamięć i Tożsamość". Jego zdaniem, niektóre media szerzą nieprawdziwe informacje, które mogą szkodzić wizerunkowi instytucji oraz prowadzić do podziałów społecznych. Doczepili się do nas. Media opowiadają głupstwa i kłamstwa, tym samym służą tym kłamcom. To jest niszczenie Polski. Tak się przyszłości nie zbuduje. Muzeum jest po to, żeby uczyć dzieci i młodzież historii Polski. Pokazywać to, co było dobre i ostrzegać przed tym, co było złe - podkreślił duchowny.

Umowy pod lupą śledczych

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej Dorota Sokołowska-Mach, podczas przesłuchania ojcu Rydzykowi przedstawiono umowy zawarte pomiędzy Fundacją "Lux Veritatis" a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jedną z czerwca 2018 roku oraz aneks z 2023 roku - pod którymi widnieje podpis redemptorysty. Pytania dotyczyły także prawa do nieruchomości, na których powstało muzeum.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury Piotra Glińskiego, który dzień wcześniej również został przesłuchany jako świadek. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów, a śledztwo zostało przedłużone do marca przyszłego roku.

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Mazowiecką Krajową Administrację Skarbową, która po audycie w Ministerstwie Kultury wskazała na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez byłego ministra kultury. Chodzi o brak należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy przekazaniu prawie 219 mln zł dotacji na budowę muzeum.

Wsparcie i modlitwa

Pod budynkiem prokuratury w Rzeszowie zgromadziło się około 100 sympatyków i wiernych, którzy wyrazili solidarność z dyrektorem Radia Maryja. Mieli ze sobą transparenty z hasłami o katolickiej Polsce oraz wspierające o. Rydzyka. Modlili się i odmawiali różaniec. Nad bezpieczeństwem czuwała policja. O. Rydzyk podziękował duchowieństwu diecezji rzeszowskiej, w tym biskupowi Kazimierzowi Górnemu oraz ks. Jakubowi Nagiemu, dyrektorowi lokalnego radia. Redemptorysta nie krył wzruszenia z powodu licznego wsparcia, zarówno osobistego, jak i duchowego.