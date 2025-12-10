Czy rozmawiała o funkcji wicepremiera z Donaldem Tuskiem w cztery oczy? Dlaczego ciągle nie ma decyzji w tej sprawie? A może jest tak, że premier chce zaczekać na wyniki wyborów na stanowisko szefa Polski 2050? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Szymon Hołownia ostatecznie zrezygnował z ubiegania się o stanowisko szefa partii. Czy to koniec jego kariery politycznej? Jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce przekonać członków partii do zagłosowania na jej kandydaturę? Czym różni się od pozostałych kandydatów?

13 grudnia mijają 2 lata rządu Donalda Tuska. Jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podsumuje działania rządu? Gdzie popełniono błędy? Zapytamy także o to, dlaczego rząd przyjął identyczny projekt ustawy w sprawie rynku kryptowalut.

Porozmawiamy także o KPO. Czy do sierpnia przyszłego roku wydamy 60 mld Euro z KPO? Co z jednym z kamieni milowych - reformą Państwowej Inspekcji Pracy?

Lewica chce zlikwidować składkę zdrowotną i wprowadzić podatek zdrowotny. Czy to dobry pomysł? Jak finansować system zdrowia? Czy reforma KRUS jest możliwa.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

