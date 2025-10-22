Od początku 2026 roku osoby z niepełnosprawnościami, które korzystają z kart parkingowych, muszą przygotować się na duże zmiany. W życie wchodzą nowe, ujednolicone przepisy dotyczące wydawania tych dokumentów. Najważniejsza nowość? Karty parkingowe będą wydawane w formie elektronicznej, z kodem QR i dodatkowymi zabezpieczeniami, które mają przeciwdziałać fałszerstwom.

Nowe karty parkingowe będą obowiązywać od 2026 roku / Shutterstock

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Nowe przepisy jasno precyzują, komu przysługuje karta parkingowa. Dokument mogą uzyskać osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się. Z takiej możliwości mogą skorzystać również opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

W świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym, karta parkingowa przysługuje:

osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i znacznymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się,

osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, również z istotnymi ograniczeniami ruchowymi,

placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami poruszania się,

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć elektronicznie poprzez portal ePUAP lub tradycyjnie - w urzędzie powiatowym. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz aktualne zdjęcie.

Karta wydawana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na 5 lat. W przypadku utraty karty, można ubiegać się o jej duplikat, który wydawany jest za opłatą administracyjną.

Nowoczesne zabezpieczenia i centralny system

Nowe karty parkingowe wyposażone są w kod QR, co pozwala służbom miejskim szybko i skutecznie potwierdzić ich autentyczność. Centralny system PFRON umożliwia także zgłaszanie utraty karty przez internet i minimalizuje ryzyko nadużyć.

Surowe kary za nadużycia

Za korzystanie z karty parkingowej przez osobę nieuprawnioną lub po upływie jej ważności grozi grzywna sięgająca 2000 zł. W przypadku powtórnych nadużyć (recydywy) możliwe jest nawet cofnięcie prawa do otrzymania nowej karty na okres dwóch lat.

Zmiany mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości systemu wydawania kart parkingowych, ale przede wszystkim poprawę komfortu i ochronę praw osób z niepełnosprawnościami.

