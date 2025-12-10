Z ustaleń reportera RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że strona niemiecka nie komunikowała się z Polską w tej kwestii. Polskie służby nie biorą także udziału w naprawianiu awarii i usuwaniu skutków wycieku. Według naszego dziennikarza może to wynikać z tego, że na razie sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dużego zagrożenia np. katastrofą ekologiczną w regionie. Z drugiej strony, strona niemiecka dopiero analizuje skalę problemu.

Rafineria PCK Schwedt pracuje bez zakłóceń

Pomimo poważnej awarii, rafineria PCK Schwedt nie przerwała działalności. Zakład ten jest głównym dostawcą paliwa dla regionu Brandenburgii oraz Berlina.

Rurociąg, w którym doszło do wycieku, biegnie z portu Rostock nad Morzem Bałtyckim bezpośrednio do rafinerii, zlokalizowanej tuż przy granicy z Polską, nad rzeką Odrą.

Nieznane przyczyny awarii

Na razie nie wiadomo, co spowodowało uszkodzenie rurociągu. Minister środowiska Brandenburgii Hanka Mittelstaedt zapowiedziała, że w czwartek uda się na miejsce, by osobiście ocenić rozmiar szkód i zagrożenie dla środowiska.

Służby prowadzą działania zabezpieczające teren i analizują potencjalne skutki wycieku.