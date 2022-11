Od najbliższego czwartku ( 1 grudnia) czynny będzie nowy basen przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie. To jeden z najnowocześniejszych kompleksów tego typu w Europie. Inwestycja kosztowała prawie 26 mln zł.

Zapraszam mieszkańców do korzystania z tego wspaniałego miejsca. Nowa pływalnia jest świetnym miejscem do uprawiania sportów takich jak skoki do wody, pływanie, piłka wodna, nurkowanie ale jest oczywiście dostępna dla każdego miłośnika rekreacji – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Nowy obiekt przy ul. Matuszczaka umożliwia profesjonalny trening skoczkom do wody wszystkich kategorii wiekowych. Pływalnia wyposażona jest w trampoliny: 1 m, 3 m oraz wieże: 5 m, 7,5 m oraz 10 m.

Obiekt pełnić ma także funkcję głównego centrum przygotowań Kadry Narodowej Seniorów oraz Juniorów w skokach do wody.

Na pływalni odbywać się będą regularne zajęcia klubów pływackich z Rzeszowa, które będą mogły trenować równocześnie aż na dwunastu torach o długości 25 metrów. Wielkim atutem obiektu jest jego głębokość. Basen ma od 1,8 do 5 metrów głębokości.

Dzięki temu prowadzone będą w nim także zajęcia z nurkowania oraz piłki wodnej.

Wielkie otwarcie obiektu już w czwartek, 1 grudnia.