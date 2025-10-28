W poniedziałek z lotniska w Jasionce wystartował pierwszy bezpośredni lot do Edynburga. Nowe połączenie obsługiwane przez Ryanaira będzie realizowane dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki.

Nowe połącznie z lotniska Rzeszów Jasionka. Polecimy do Edynburga / Krzysztof Kapica/Polska Press / East News

Od poniedziałku z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce można polecieć bezpośredniego do szkockiego Edynburga.

Rejsy będą odbywały się dwa razy w tygodniu.

Prezes podkarpackiego portu lotniczego zaznaczył, że to otwarcie mieszkańcom regionu dostępu do jednego z ośrodków kulturalnych i biznesowych Wielkiej Brytanii.

Prezes portu lotniczego w Jasionce, Adam Hamryszczak, podkreślił, że to trasa długo wyczekiwana przez pasażerów. To kolejny ważny krok w rozwoju naszej siatki połączeń - zaznaczył.

Edynburg to już dziesiąty kierunek Ryanaira z podrzeszowskiego lotniska. Dotychczas przewoźnik oferował loty do Dublina, Londynu (Stansted i Luton), Manchesteru, Mediolanu, Zadaru, Alicante, Bristolu oraz na Maltę.

Zgodnie z rozkładem, samoloty z Edynburga będą lądować w Jasionce w poniedziałki o 9:50 i w piątki o 10:25 (wylot ze Szkocji o 6:00 i 6:35). Rejsy powrotne z Jasionki zaplanowano na godz. 10:15 i 10:50, a lot do stolicy Szkocji potrwa około dwóch godzin.

Prezes Hamryszczak podkreślił, że nowe połączenie wpisuje się w strategię rozwoju lotniska jako kluczowego punktu komunikacyjnego południowo-wschodniej Polski.

Oprócz Ryanaira, z lotniska w Jasionce operują także PLL LOT, Lufthansa i Wizz Air. W 2024 roku port obsłużył ponad 1,1 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.