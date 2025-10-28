20-letni szwajcarski motocyklista Noah Dettwiler walczy o życie po poważnym wypadku, do którego doszło podczas Grand Prix Malezji w klasie Moto3. Stan zawodnika określany jest jako stabilny, ale wciąż krytyczny.
- Noah Dettwiler uległ poważnemu wypadkowi podczas okrążenia zapoznawczego przed wyścigiem Moto3.
- Zderzył się z mistrzem świata Moto3, Jose Antonio Ruedą.
- Dettwiler przeszedł kilka operacji, jego stan jest stabilny, ale krytyczny.
Do wypadku doszło w niedzielę podczas okrążenia zapoznawczego przed wyścigiem Moto3 w Malezji. 20-letni Noah Dettwiler gwałtownie zahamował przed jednym z zakrętów, co zaskoczyło jadącego za nim Jose Antonio Ruedę. Hiszpański mistrz świata Moto3 z dużą prędkością uderzył w motocykl Szwajcara.