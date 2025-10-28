Na tor natychmiast wkroczyły służby medyczne. Obaj zawodnicy zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitala w Kuala Lumpur. Jak podaje news.com.au, u Dettwilera doszło do zatrzymania akcji serca, a także poważnych obrażeń wewnętrznych - uszkodzenia płuc, śledziony oraz złamania nogi. Rueda natomiast doznał złamania ręki i wstrząśnienia mózgu.

Walka o życie w szpitalu

Zespół CIP Green Power, w którym występuje Dettwiler, oraz jego rodzina poinformowali, że zawodnik przeszedł już kilka operacji, które przebiegły pomyślnie. Lekarze określają jego stan jako stabilny, ale wciąż krytyczny. Ojciec zawodnika, Andy Dettwiler, wraz z rodziną natychmiast udał się do Malezji, by być przy synu.

Lekarze przyznali, że początkowo walczyli o życie młodego motocyklisty. Stracił on sporo krwi i wymagał natychmiastowej pomocy na torze. Obecnie Dettwiler pozostaje pod stałą opieką specjalistów w szpitalu w Kuala Lumpur.

Kontrowersje wokół decyzji o kontynuacji wyścigu

Mimo dramatycznych wydarzeń i poważnych obrażeń zawodników organizatorzy zdecydowali się kontynuować wyścig Moto3. Zawody ruszyły z blisko dwugodzinnym opóźnieniem, gdyż konieczne było oczekiwanie na powrót śmigłowców ratowniczych. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony środowiska sportowego.

Francesco Bagnaia, dwukrotny mistrz świata MotoGP, wyraził swoje niezadowolenie, podkreślając, że młodzi zawodnicy musieli obserwować dramatyczną akcję ratunkową swoich kolegów, zanim sami stanęli do rywalizacji.