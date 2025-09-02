Straż graniczna udaremniła próbę nielegalnego wjazdu do Polski 77 obywateli Mołdawii. Podróżni próbowali dostać się do Czech, posługując się fałszywym dokumentem potwierdzającym zatrudnienie. Sprawa trafi do sądu.

/ Straż Graniczna /

30 sierpnia na przejściu granicznym w Krościenku do kontroli zgłosił się autokar z 77 obywatelami Mołdawii.

Podróżni deklarowali chęć podjęcia pracy w Czechach, jednak nie posiadali żadnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. W związku z tym wszyscy otrzymali decyzje o odmowie wjazdu do Polski.



Fałszywy dokument i ponowna próba

Dzień później ten sam autokar i pasażerowie ponownie pojawili się na granicy. Tym razem kierowca przedstawił zbiorowy dokument mający potwierdzać zatrudnienie w Czechach.

Funkcjonariusze straży granicznej nabrali jednak podejrzeń co do jego autentyczności i skontaktowali się z czeskimi służbami. Okazało się, że dokument jest całkowicie sfałszowany.



Podróżni ponownie otrzymali decyzje o odmowie wjazdu.

Kierowca został przesłuchany jako podejrzany w sprawie wykorzystania fałszywego dokumentu. "Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów, złożył wyjaśnienia, a następnie wraz z podróżnymi wrócił do Ukrainy" - poinformowali funkcjonariusze.

Sprawa zostanie skierowana do sądu.