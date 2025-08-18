Jedna osoba została ranna w pożarze tartaku w Tarnawie Dolnej w powiecie suskim (woj.małopolskie). Ogniem całkowicie objęty był budynek stolarni oraz dach.

Pożar tartaku w Tarnawie Dolnej w województwie małopolskim. Jedna osoba poszkodowana / Shutterstock

W Tarnowie Dolnej w powiecie suskim doszło do pożaru warsztatu stolarskiego i dachu przyległego do budynku mieszkalnego.

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia służby otrzymały po godzinie 18:00.

Podczas próby ugaszenia przed przybyciem strażaków został poszkodowany mężczyzna w wieku 27 lat. Doznał poparzeń i został zabrany do szpitala przez ratowników - przekazał RMF FM Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ok. 19:30 pożar został opanowany.

Trwają prace rozbiórkowe. Na miejscu pracuje około 150 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.