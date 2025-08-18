Cztery osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 57 w miejscowości Opaleniec w woj. mazowieckim. Zderzyły się tam dwa pojazdy: cysterna i osobówka.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około godz. 12:20 w miejscowości Opaleniec (pow. Przasnyski, woj.mazowieckie). Na drodze krajowej nr 57 czołowo zderzyły się pojazd ciężarowy typu cysterna i osobowy volkswagen.

Na miejscu zginęły cztery osoby: wszystkie jechały samochodem osobowym.

Ofiary to trzech mężczyzn i jedna kobieta.

38-letni kierujący cysterną był trzeźwy.

Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, do późnego popołudnia.

Na miejscu wypadku pracują biegli i policjanci, którzy ustalają przebieg wypadku.

Długi sierpniowy weekend na polskich drogach: 41 ofiar śmiertelnych, setki rannych i blisko 1,5 tysiąca pijanych kierowców

Miniony długi sierpniowy weekend, który dla wielu Polaków miał być czasem odpoczynku i rodzinnych wyjazdów, zamienił się na polskich drogach w prawdziwy dramat. Z danych przekazanych przez podinspektora Roberta Opasa z Komendy Głównej Policji wynika, że w ciągu zaledwie kilku dni doszło do 360 wypadków drogowych, w których życie straciło aż 41 osób, a 431 zostało rannych.

Analizując policyjne statystyki z poprzednich lat, widać wyraźny wzrost liczby wypadków i ofiar. W 2024 roku podczas długiego sierpniowego weekendu doszło do 230 wypadków, w których śmierć poniosło 21 osób, a 265 zostało rannych. Policjanci zatrzymali wtedy niemal 1,5 tysiąca nietrzeźwych kierujących. Rok wcześniej, w 2023 roku, odnotowano 284 wypadki, 24 ofiary śmiertelne i 343 osoby ranne.