Rada Miasta Rzeszowa przegłosowała zmianę opłat za parkowanie. Nowy cennik wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Wtedy też wydłuży się czas obowiązywania strefy płatnego parkowania.

Centrum Rzeszowa (zdj. arch.) / Jacek Skóra / Archiwum RMF FM

Za zmianami głosowało 16 radnych. 8 było przeciw.

Od nowego roku za parkowanie w strefie będzie trzeba płacić od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. Zmienią się nie tylko stawki godzinowe, ale też opłaty za abonament dla samochodów z tradycyjnym napędem (w podstrefie I - 300 zł miesięcznie, II, III i IV - 200 zł) i aut o napędzie hybrydowym (w podstrefie I - 150 zł, a w II, III i IV - 100 miesięcznie).

Radny PiS Grzegorz Koryl mówił na sesji, że jest przeciwny podnoszeniu opłat za parkowanie. Jak tłumaczył, w obecnej sytuacji gospodarczej jego efekt będzie negatywny dla lokalnych przedsiębiorców. Zniechęcamy klientów do korzystania z lokali, które znajdują się w strefie - przekonywał. Pytanie, czy konsultowali się państwo z tą grupą (...). My zyskamy jakąś małą kwotę, ale możemy dużo więcej stracić, jeżeli chodzi o obroty tych firm - ocenił.

Radny Marcin Deręgowski z klubu KO sugerował, że przedłużenie działania strefy do godz. 20 może skutkować tym, że mieszkańcom ulic w obrębie strefy trudniej będzie zaparkować na podwórkach, które nie są objęte opłatami. Mówił, że wrócą po południu z pracy i przed swoimi domami zastaną obce auta.



Prezydent Rzeszowa Marcin Fijołek mówił na sesji rady, że wydłużenie godzin funkcjonowania strefy płatnego parkowania to przykra konieczność. Szukamy opcji, gdzie i co podwyższać i komu. Strefa mniej będzie dotyczyć naszych mieszkańców. Gros tych opłat to ludzie, którzy są spoza Rzeszowa - tłumaczył. Jak dodał, dzięki temu będzie można nie wprowadzać podwyżek innego rodzaju, które dotknęłyby bezpośrednio mieszkańców stolicy Podkarpacia.

Fijołek podkreślił, że Rzeszów stoi przed decyzjami dot. strefy czystego transportu. Będzie ograniczony w ogóle wjazd do centrum - zapowiedział. Za rok lub dwa wprowadzamy strefę czystego transportu w Rzeszowie (...). Decyzją o wydłużeniu strefy trochę przygotowujemy już ten ruch - przekonywał. Zawsze będzie szokowo - mniej lub bardziej - zastrzegł.

Jak od 1 stycznia 2023 r. będzie wyglądał cennik opłat za parkowanie w Rzeszowie? Oto szczegóły:

W podstrefie I:

za pierwszą godzinę - 5 zł,

za drugą - 6,

za trzecią - 7,20,

za czwartą i każdą kolejną - 4 zł.

W podstrefach: II, III i IV:

za pierwszą godzinę - 3 zł,

za drugą - 3,60 zł,

za trzecią - 4,30 zł,

za czwartą i każdą kolejną godzinę - 3 zł.