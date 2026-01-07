Makabryczne odkrycie na dachu szpitala przy ulicy Polnej w Poznaniu. Natrafiono tam na ciało mężczyzny - informuje reporter RMF FM.

Na dachu szpitala w Poznaniu znaleziono ciało mężczyzny / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według informacji naszego dziennikarza policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w środę rano na dachu szpitala przy ulicy Polnej w Poznaniu.

Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy o poranku otrzymali zgłoszenie o znalezieniu ciała.

Policjanci sprawdzają, kim jest mężczyzna i jak znalazł się na dachu szpitala.

Badania wykażą, co było przyczyną jego śmierci.