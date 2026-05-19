Ich matka, Kayhan, mówi, że rodzina żyje praktycznie wyłącznie o chlebie i gorącej wodzie. Nawet nie pijemy herbaty - tłumaczy w rozmowie z BBC.

Sprzedał córkę, by sfinansować operację

Jeszcze bardziej dramatyczna jest historia Saeeda Ahmada. Mężczyzna sprzedał swoją pięcioletnią córkę Shaiqi krewnemu, aby zdobyć pieniądze na jej leczenie.

Dziewczynka cierpiała na zapalenie wyrostka robaczkowego i torbiel wątroby. Operacja kosztowała równowartość około 3,2 tys. dol. Nie miałem pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia. Sprzedałem więc córkę krewnemu - mówi Saeed. Transakcja wyniosła 200 tys. afgani, czyli 3,2 tys. dol.

Mężczyzna wyjaśnia, że nie przyjął całej kwoty od razu. Powiedziałem mu, żeby dał mi teraz wystarczająco dużo na jej leczenie, a resztę da mi za pięć lat, potem będzie mógł ją zabrać. Gdybym miał pieniądze, nigdy nie podjąłbym takiej decyzji. Ale potem pomyślałem: Co, jeśli umrze bez operacji? W ten sposób przynajmniej będzie żyła - dodaje.

W Afganistanie pomoc humanitarna skurczyła się o 70 proc.

Jeszcze dwa lata temu wiele afgańskich rodzin otrzymywało regularną pomoc żywnościową - mąkę, olej, soczewicę i suplementy dla dzieci. Dziś większość wsparcia została pozbawiona.

Stany Zjednoczone, które przez lata były największym darczyńcą Afganistanu, niemal całkowicie ograniczyły pomoc dla kraju. Podobnie Wielka Brytania. Według aktualnych danych ONZ poziom pomocy humanitarnej dla Afganistanu jest obecnie o 70 proc. niższy niż w 2025 roku.

Talibowie, którzy przejęli władzę w Afganistanie po wycofaniu się wojsk USA i państw NATO w 2021 r. (w 2001 r., po zamachach z 11 września, USA i sojusznicy wkroczyli do Afganistanu, obalając pierwszy rząd talibów; w 2021 r. talibowie ponownie przejęli kontrolę nad większością Afganistanu, w tym nad stolicą - Kabulem), odpowiedzialnością za sytuację obarczają poprzedni rząd oraz załamanie gospodarki.

W ciągu 20 lat inwazji stworzono sztuczną gospodarkę dzięki napływowi dolarów amerykańskich - mówi BBC Hamdullah Fitrat, zastępca rzecznika talibskiego rządu. Po zakończeniu inwazji odziedziczyliśmy biedę, trudności, bezrobocie i inne problemy.

Jednocześnie organizacje międzynarodowe wskazują, że część darczyńców wycofała wsparcie również z powodu restrykcyjnej polityki talibów wobec kobiet.

Najbardziej dramatyczne skutki kryzysu widać w szpitalach. W głównym szpitalu prowincjonalnym w Chaghcharan oddział noworodkowy jest przepełniony. Na części łóżek leży po dwoje dzieci i większość cierpi z powodu niedowagi i problemów z oddychaniem.

Pielęgniarka Fatima Husseini przyznaje, że śmierć dzieci stała się codziennością. Na początku było mi bardzo ciężko, gdy widziałam umierające dzieci. Ale teraz stało się to dla nas prawie normalne - mówi.

Lekarze alarmują, że śmiertelność dzieci gwałtownie wzrosła. Szpital nie ma jednak wystarczającej ilości leków, by móc je ratować.