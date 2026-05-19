Jeszcze w tym tygodniu, 22 maja 2026 r., wejdą w życie przepisy, na które czekają sędziowie sportowi i wszystkie kobiety zawodowo uprawiające sport. Chodzi o nowelizację ustawy o sporcie zapewniającą lepszą ochronę obu grupom.

Obrażasz sędziego? Możesz gorzko pożałować

Dziś podpisałem także ustawę o ochronie kobiet w sporcie. To rozwiązanie potrzebne i sprawiedliwe. Daje zawodniczkom realne zabezpieczenie finansowe i umożliwia powrót do aktywności sportowej bez lęku o przyszłość. Wzmacnia również ochronę sędziów sportowych przed agresją. Co ważne, ustawa została przyjęta w parlamencie jednogłośnie - mówił 30 kwietnia 2026 r. Karol Nawrocki.

Co dokładnie przewidują przepisy? W myśl nowelizacji sędziowie sportowi będą w trakcie prowadzenia zawodów będą mogli liczyć na taką ochronę prawną jak funkcjonariusze publiczni - np. policjanci. Oznacza to, że za przemoc, znieważenie lub naruszenie nietykalności sędziego podczas zawodów będą groziły surowsze konsekwencje karne. Ponadto ataki na sędziów będą ścigane z urzędu, a nie głównie z oskarżenia prywatnego.

Zgodnie z przepisami za znieważenie sędziego będzie więc groziła grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z kolei naruszenie sędziego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, będzie podlegało karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sportsmenki bardziej chronione

Nowelizacja ustawy o sporcie wprowadza też istotne zmiany dla zawodniczek, które postanowiły zostać matkami. Od 22 maja członkinie kadry narodowej będą mogły pobierać stypendium sportowe przez rok po urodzeniu dziecka, a nie tak jak było to dotychczas - przez pół roku. Zmieni się też kwota pobieranego stypendium - będzie to 81,5 proc. a nie 50 proc. kwoty.

Co więcej, sportsmenki będą mogły korzystać z takich samych praw jak kobiety pracujące na etacie.