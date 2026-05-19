Spod kapsli napojów Tymbark zniknęły popularne napisy. Producent umieszczał tam krótkie hasła o pozytywnym przekazie. W internecie da się przeczytać głosy niezadowolonych ze zmiany klientów. Czy to koniec lubianej tradycji?

Producent Tymbarku zapowiada nowe hasła pod kapslami. W akcję zaangażowano fanów

Sprawie przyjrzała się redakcja Wirtualnych Mediów.

Hasła pod kapslami i nakrętkami napojów Tymbark umieszczano od 1993 r. Były krótkie i rozweselające. Często nawiązywały do czynności picia. Kupujący popularny napój mogli przeczytać np.: "uśmiech proszę", "każde pragnienie można ugasić", "polewam", "mała rzecz a cieszy", "pocałuj buraczka", "czekałem na Ciebie" i wiele innych.

Rozżalenia zmianą nie kryją internauci. W sieci powstawały nawet grupy, na których dzielono się znalezionymi hasłami. Dla wielu to talizman na szczęście, drobna wróżba z przymrużeniem oka, ulubione motto albo po prostu powód do uśmiechu w zwykłym dniu - mówi w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Daniel Karaś, rzecznik prasowy Maspexu, właściciela Tymbarku.

Jak ustaliło cytowane medium, brak napisów jest przejściowy. Producent szykował "rewolucyjne" podejście do swojego kapsla, a w projekt zaangażował się polski youtuber i podróżnik Jakub "Patec" Patecki.

Inicjatywa już ruszyła, a kluczową rolę mają mieć fani. Powstała specjalna strona internetowa , na której można zgłaszać własne propozycje haseł. Akcja potrwa cztery tygodnie, od 18 maja do 15 czerwca. Zwycięskie slogany znajdą się pod kapslami i trafią do sklepów - obiecuje producent.

Tymbark chce zrobić kolejny krok i oddać kapsel w ręce fanów. Bo kto lepiej niż oni rozumie jego znaczenie i potrafi nadać mu nowe, prawdziwe emocje? - powiedział Wirtualnym Mediom Daniel Karaś.