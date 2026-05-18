Firma, która od 1988 roku kształtuje krajobraz Wielkopolski i regionów ościennych, wchodzi w nowy rozdział swojej historii. Agrobex, jeden z najbardziej rozpoznawalnych podmiotów budowlano-deweloperskich w Polsce zachodniej, ogłasza kompleksowy lifting wizerunkowy połączony z formalnym wyodrębnieniem trzech niezależnych segmentów działalności. Zmianie towarzyszy odświeżone logo oraz nowa identyfikacja wizualna każdej ze spółek.

/ Materiały prasowe

Czas na odświeżenie

Rok 1988. Poznań. W Dziale Realizacji Inwestycji młodej spółki Agrobex ktoś wykona pierwsze zlecenie budowlane. Nikt wówczas nie przypuszczał, że ta lokalna inicjatywa rozrośnie się w grupę realizującą kilkanaście tysięcy mieszkań, dziesiątki inwestycji komercyjnych i publicznych oraz nowoczesne kompleksy magazynowo-celne.

Przez blisko cztery dekady Agrobex operował w wielu obszarach jednocześnie, zarówno jako generalny wykonawca, deweloper mieszkaniowy i operator logistyczny. Ta wielowymiarowość była siłą, ale też sygnałem, że nadszedł czas, by każdy z filarów grupy mógł mówić własnym, wyraźnym głosem. Tak narodził się pomysł na gruntowną rewizję struktury komunikacyjnej i wizualnej.

Przez niemal 40 lat budowaliśmy nie tylko budynki, ale przede wszystkim zaufanie, kompetencje i skalę działania. Nowa struktura nie jest rewolucją, lecz ewolucją. Chcemy, by każdy segment naszej działalności był czytelny, silny i rozpoznawalny sam w sobie, a jednocześnie tworzyć spójną całość pod parasolem Grupy Agrobex - komentuje Krzysztof Kruszona, Prezes Agrobex.

Rebranding Agrobex to nie tylko zmiana logo. To decyzja strategiczna o wyodrębnieniu trzech autonomicznych marek, z własnymi identyfikacjami wizualnymi i pozycjonowaniem rynkowym. Każda z nich odpowiada na inne potrzeby, operuje w innym rytmie i adresuje inne grupy klientów.

/ Materiały prasowe

Agrobex Budowa

Generalny wykonawca z 35-letnim doświadczeniem operacyjnym, bezpośredni sukcesor historycznego Działu Realizacji Inwestycji. Agrobex Budowa specjalizuje się w realizacji obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych. W portfolio tego podmiotu znalazły się m.in. budynki wielorodzinne przy ul. Władymira i Unii Lubelskiej w Poznaniu, inwestycje w Sulechowie, Lesznie, Zielonej Górze, adaptacja budynku na potrzeby Akademii Kaliskiej, budowa mieszkań komunalnych przy ul. Nadolnik dla Poznania czy rozbudowa szkoły podstawowej. W wieloletniej historii, innych spektakularnych inwestycji nie brakuje.

Agrobex Deweloper

Deweloper z własną filozofią projektowania przestrzeni, aktywny na rynku pierwotnym od 1997 roku. Agrobex Deweloper realizuje osiedla mieszkaniowe w Poznaniu, całej Wielkopolsce ale i w lubuskim, od projektów ekonomicznych po inwestycje z wyższego segmentu. Aktualnie w ofercie znajdują się takie osiedla Harmony Antoninek w Poznaniu, Nove Garby, Kleszczewo Park, Nowe Pobiedziska 2 czy Osiedle Moderno w Środzie Wielkopolskiej. Spółka jest wielokrotnym laureatem regionalnych nagród branżowych, w tym tytułu Budowlanej Firmy Roku 2025.

/ Materiały prasowe

Agrobex Logistyka

Operator logistyczny z unikalną specjalizacją w obsłudze celnej, jedyny podmiot w powiecie poznańskim prowadzący zarówno skład celny, jak i usługowy magazyn celny. Spółka, wyodrębniona w obecnej strukturze w 2016 roku, dynamicznie rozszerza infrastrukturę. W Nagradowicach powstaje nowoczesny kompleks magazynowo-logistyczny o docelowej powierzchni ponad 30 tys. m², jako odpowiedź na skokowy wzrost popytu na usługi celne i magazynowe w aglomeracji poznańskiej. Pierwszy etap inwestycji, obejmujący ponad 4 tys. m², gotowy do odbioru będzie już w tym roku.

Nowe logo, wspólne fundamenty

Sercem całej zmiany jest nowa identyfikacja wizualna. Grupa Agrobex prezentuje odświeżone logo, w którym zachowano ciągłość marki, jednocześnie nadając jej współczesny, bardziej precyzyjny charakter. Trzy segmenty posiadają odrębne logotypy oparte na spójnym systemie graficznym, wspólnej typografii, wspólnej palety kolorystycznej, z zaznaczoną subtelną różnicą.

Zmiana wizualna to nie tylko estetyka. To komunikat skierowany do klientów, partnerów i rynku. Agrobex rośnie w strukturę, dojrzewa jako organizacja i wyraźnie pokazuje, czym jest każdy z jego filarów. Nowe logo sukcesywnie pojawi się na wszystkich materiałach firmowych, tablicach budów, stronach internetowych i kanałach komunikacji każdej ze spółek - dodaje Paweł Michalski, Wiceprezes Agrobex.

Siła i rozmach

Agrobex to dziś nie tylko jedna z najdłużej działających firm budowlano-deweloperskich w Wielkopolsce. To aktywny gracz w kilku segmentach rynku jednocześnie. W ciągu ponad trzech dekad zrealizowano kilkanaście tysięcy mieszkań i dziesiątki inwestycji zleconych dla podmiotów publicznych, samorządowych i prywatnych.

Rok 2026 przynosi kolejny dowód na wyższe ambicje Grupy. Agrobex Budowa zdobywa tytuł Budowlanej Firmy Roku 2025, Agrobex Logistyka otwiera największą inwestycję magazynową w swojej historii, a Agrobex Deweloper realizuje projekty w kilku miastach Wielkopolski i województwa lubuskiego jednocześnie.

Lifting wizerunkowy to naturalny moment podsumowania i zarazem punkt startowy nowego etapu. Agrobex jako Grupa trzech marek jest gotowa, by budować więcej i szybciej dla klientów indywidualnych, inwestorów instytucjonalnych i partnerów biznesowych.

/ Materiały prasowe