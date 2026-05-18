​Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na Warcie w Poznaniu. "Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście trzech osób do rzeki" - przekazał RMF FM podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu, zdj. poglądowe

Akcja poszukiwawcza trwała od rana w okolicach Parku Szelągowskiego nad Wartą w Poznaniu - na miejscu pracowały m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadziły poszukiwania przy użyciu sonarów. Teren patrolowany był też z góry przy użyciu dronów.

Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście trzech osób do rzeki - przekazał podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wcześniej policja otrzymała niepokojące zgłoszenie, że do Warty weszły cztery osoby, przy czym jedna wyszła i zawiadomiła służby.

Zgłaszająca twierdziła, że namówiła trzy osoby do wejścia do rzeki. Miała w organizmie dwa promile alkoholu. Służby sprawdzają teraz, czy podniesienie przez kobietę alarmu było uzasadnione. W rejonie poszukiwań pracowało około 10 jednostek straży pożarnej.