Po dziesięciu latach mówi "dość". Pep Guardiola po zakończeniu trwającego sezonu rozstanie się z Manchesterem City - podają angielskie media. Według nieoficjalnych doniesień jego miejsce ma zająć Włoch Enzo Maresca.

Pep Guardiola i Erling Haaland podczas finału Pucharu Anglii / NEIL HALL / PAP/EPA

Rewolucja w Manchesterze City. Kończy się era Pepa Guardioli.

Hiszpański szkoleniowiec zdobył 20 trofeów z angielskim klubem.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, kończąc obfitującą w sukcesy dekadę na stanowisku szkoleniowca "The Citizens". Nowym szkoleniowcem ekipy z Manchesteru ma być Włoch Enzo Maresca.

20 trofeów Pepa Guardioli z Manchesterem City

55-latni Guardiola oficjalnie ma ogłosić swoje odejście po ostatnim meczu sezonu przeciwko Aston Villi na Etihad Stadium. Ostatnią kolejkę Premier League zaplanowano na najbliższą niedzielę. Kontrakt Guardioli w City wygasa w czerwcu 2027 roku.

W minioną sobotę Manchester City zdobył Puchar Anglii, pokonując 1:0 w finale Chelsea. To 20. trofeum Guardioli z angielskim klubem.

Legendarny piłkarz i trener sześciokrotnie sięgnął z Manchesterem City po mistrzostwo Anglii, trzy razy zdobył krajowy puchar i pięć razy Puchar Ligi, wygrał Ligę Mistrzów, Tarczę Wspólnoty, Superpuchar Europy oraz klubowe mistrzostwo świata.

Enzo Maresca do Manchesteru City

Następcą Guardioli ma być 46-letni Enzo Maresca, jego były asystent w klubie z Manchesteru. W międzyczasie prowadził on Leicester City, a ostatnio drużynę Chelsea.

Maresca, który opuścił Chelsea cztery miesiące temu, od dawna jest wymieniany jako główny kandydat do objęcia stanowiska Hiszpana.

Według informacji specjalisty od transferów, Fabrizio Romano, Włoch uzgodnił już z Manchesterem City warunki trzyletniej umowy.