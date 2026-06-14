Sześć osób zginęło w wyniku katastrofy dwóch śmigłowców, do której doszło w niedzielę nad Rio de Janeiro - przekazała agencja AFP. Maszyny runęły na parking salonu samochodowego, wywołując pożar i niszcząc kilkadziesiąt pojazdów. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane.