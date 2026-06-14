Sześć osób zginęło w wyniku katastrofy dwóch śmigłowców, do której doszło w niedzielę nad Rio de Janeiro - przekazała agencja AFP. Maszyny runęły na parking salonu samochodowego, wywołując pożar i niszcząc kilkadziesiąt pojazdów. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane.

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 Po kolizji helikoptery runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów - poinformowali strażacy. 

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, ani kim są ofiary - podkreślił krajowy portal G1.

Przyczyna katastrofy nieznana

Portugalska redakcja stacji CNN przekazała, że do katastrofy doszło w rejonie Recreio dos Bandeirantes, w południowo-zachodniej części Rio de Janeiro.

Filmy krążące na platformach społecznościowych pokazują pożar w miejscu katastrofy.

Nowe informacje zostaną opublikowane, gdy tylko pojawi się aktualizacja sytuacji operacyjnej - przekazała straż pożarna w przesłanym lokalnym mediom oświadczeniu.

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