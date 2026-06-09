"Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie ‘Po Pierwsze Polska" - ogłosił we wtorek wieczorem Jacek Sasin, poseł PiS, były wicepremier i minister aktywów państwowych. Nowe stowarzyszenie ma wspierać Przemysława Czarnka, który wytypowany został przez władze partii na przyszłego premiera. Ewidentnie powstało ono w kontrze do stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego.

Jacek Sasin na Nowogrodzkiej, listopada 2024 r. / Dawid Wolski / East News

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Jacek Sasin ogłosił powstanie stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska" na platformie X. Podkreślił, że zostało ono powołane "w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości".

Misją nowego stowarzyszenia ma być "wzmacnianie jedności partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości".

Jacek Sasin podkreślił, że stowarzyszenie "Po Pierwsze Polska" tworzą parlamentarzyści PiS. A liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła już setkę.

Członkowie stowarzyszenia - co poseł Sasin również podkreśla - deklarują "pełną lojalność wobec PiS" oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

"Po Pierwsze Polska" nie będzie działać poza partią. Nie będzie również tworzyć własnych struktur terenowych, pozostając inicjatywą funkcjonującą wyłącznie w ramach PiS.

Jacek Sasin poinformował, że został prezesem stowarzyszenia. Jego zastępcami zostali: Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Obowiązki sekretarza pełnił będzie Michał Moskal, skarbnika - Marek Wesoły.

"Obecnie przystępujemy do formalnej rejestracji w KRS. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia 'Po Pierwsze Polska' przedstawimy w najbliższym czasie" - zakończył swój wpis Jacek Sasin.