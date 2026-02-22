Ranna kobieta i dziecko, eksplozje i wywołane nimi pożary, z którymi walczą służby - to dotychczasowy bilans zmasowanego ataku rakietowego m.in. na Kijów i przedmieścia, który Rosja prowadziła nad ranem. Poinformował o tym mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko oraz szefa Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa, Timur Tkaczenko. O zniszczeniach informuje także "Ukraińska Prawda" i "Kyiv Post".
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Władze wojskowe ogłosiły alarm, ostrzegając, że wojska rosyjskie atakują rakietami balistycznymi. Media informują o eksplozjach w stolicy Ukrainy. Szef Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa Timur Tkaczenko przekazał, że w wyniku ataku uszkodzony został wieżowiec mieszkalny, a na jego dachu wybuchł pożar. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował natomiast, że kobieta i dziecko zostały ranne na przedmieściach Kijowa. Ofiary zostały przewiezione do szpitali.