Rosja codziennie bombarduje obszary cywilne i infrastrukturę, wywołując w ostatnich miesiącach najgorszy kryzys energetyczny w Ukrainie od początku wojny, rozpoczętej atakiem Moskwy 24 lutego 2022 r. "W niedzielę rano w stolicy Ukrainy temperatura spadła do blisko minus 10 stopni Celsjusza" - dodała agencja AFP.

W nocy w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło o rozpoczęciu operacji polskiego i sojuszniczego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania , a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.