Ranna kobieta i dziecko, eksplozje i wywołane nimi pożary, z którymi walczą służby - to dotychczasowy bilans zmasowanego ataku rakietowego m.in. na Kijów i przedmieścia, który Rosja prowadziła nad ranem. Poinformował o tym mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko oraz szefa Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa, Timur Tkaczenko. O zniszczeniach informuje także "Ukraińska Prawda" i "Kyiv Post".

Kijów pod ostrzałem

Władze wojskowe ogłosiły alarm, ostrzegając, że wojska rosyjskie atakują rakietami balistycznymi. Media informują o eksplozjach w stolicy Ukrainy. Szef Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa Timur Tkaczenko przekazał, że w wyniku ataku uszkodzony został wieżowiec mieszkalny, a na jego dachu wybuchł pożar. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował natomiast, że kobieta i dziecko zostały ranne na przedmieściach Kijowa. Ofiary zostały przewiezione do szpitali.

"Alarm przeciwlotniczy był nocą ogłaszany również na innych terenach Ukrainy. Wybuchy było słychać m.in. w Mikołajowie, Kropywnyckim i Połtawie" - napisała Ukrainska Prawda.

Rosja codziennie bombarduje obszary cywilne i infrastrukturę, wywołując w ostatnich miesiącach najgorszy kryzys energetyczny w Ukrainie od początku wojny, rozpoczętej atakiem Moskwy 24 lutego 2022 r. "W niedzielę rano w stolicy Ukrainy temperatura spadła do blisko minus 10 stopni Celsjusza" - dodała agencja AFP.

W nocy w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło o rozpoczęciu operacji polskiego i sojuszniczego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Bóle fantomowe Rosji, czyli więcej za martwych niż żywych
