Przywrócono ruch pociągów na linii łączącej Poznań i Piłę (woj. wielkopolskie). W piątkowe przedpołudnie, na fragmencie trasy doszło do awarii urządzeń sterujących ruchem kolejowym.
Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK podała, że ruch pociągów na linii wznowiono około godz. 12.
W piątek, około godz. 10, na odcinku pomiędzy Rogoźnem (pow. obornicki) a Dziembówkiem (pow. pilski) awarii uległy urządzenia sterujące ruchem kolejowym.
Z powodu usterki wstrzymano ruch pociągów. Na zamkniętym odcinku trasy regionalne Koleje Wielkopolskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową.