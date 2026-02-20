Przywrócono ruch pociągów na linii łączącej Poznań i Piłę (woj. wielkopolskie). W piątkowe przedpołudnie, na fragmencie trasy doszło do awarii urządzeń sterujących ruchem kolejowym.

Wstrzymany ruch na linii Poznań-Piła / Shutterstock Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK podała, że ruch pociągów na linii wznowiono około godz. 12.

W piątek, około godz. 10, na odcinku pomiędzy Rogoźnem (pow. obornicki) a Dziembówkiem (pow. pilski) awarii uległy urządzenia sterujące ruchem kolejowym. Z powodu usterki wstrzymano ruch pociągów. Na zamkniętym odcinku trasy regionalne Koleje Wielkopolskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową.