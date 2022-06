To miejsce ma upamiętniać tych, którzy walczą o wartości bliskie Polakom i Wielkopolanom - mówił podczas otwarcia skweru Obrońców Ukriany 2022 jeden z pomysłodawców tej inicjatywy. Skwer otwarto dziś w Poznaniu u zbiegu ulic św. Rocha i Kórnickiej.

Nowy skwer w Poznaniu / Mateusz Chłystun / RMF24.pl

Rada Miasta pomysł utworzenia takiego miejsca, co zaproponowali społecznicy z lokalnego stowarzyszenia - poparła jednogłośnie. Odsłonięciu tablicy na skwerze towarzyszył występ uczniów z Polski i Ukrainy.

To dużo dla nas znaczy, po pierwsze to bardzo miłe, ale takie symboliczne wsparcie jest naprawdę ważne. To symbol wsparcia Ukrainy w tym bardzo trudnym dla nas czasie. To będzie miejsce spotkań i jedności - usłyszał nasz reporter Mateusz Chłystun od Kevina Nowackiego ze stowarzyszenia Cyryl Club oraz dwóch uczennic z Ukrainy - Lilii i Sofii które po wybuchu wojny schroniły się w Poznaniu.

Nowy skwer ma być wyrazem hołdu dla walczących i wsparcia dla wszystkich, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Poznaniu.